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Şevval Sam Frikik Kurbanı Oldu: Derin Yırtmaçlı Elbisesi Yürek Hoplattı!

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender isimli karakterle hayran kitlesini oldukça artıran, Türkiye'nin en eski oyuncularından biri olan Şevval Sam, derin bacak dekolteli kıyafetiyle birlikte Instagram'ı salladı. Güzel oyuncunun friıkik kurbanı olması ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Enver Yılmaz
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FOX TV'nin oldukça fazla izleyiciye sahip dizilerinden olan Yasak Elma'nın en önemli karakterlerinden olan Ender'e hayat veren Şevval Sam, son zamanlarda Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Oldukça cesur pozlar paylaşarak binlerce beğeni ve yorum alan Sam, son paylaşımıyla birlikte takipçileri tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

Derin Bacak Dekoltesiyle Yürek Hoplattı

46 yaşında olan Şevval Sam, konser öncesinde kuliste derin bacak dekolteli elbisesiyle poz verdi. Verdiği pozu Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Şevval Sam, gelen binlerce yorum karşısında teşekkür içerikli bir hikaye paylaştı.

Başarılı oyuncunun fotoğrafına gelen yorumlara bakıldığında, tek bir olumsuz yorumun olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. "Güzel kalpli kadın", "gözlerin cennet gibi", "insan olamazsın, meleksin", "Maşallah", "Allah nazarlardan saklasın" "Abla yakıyorsun ortalığı" gibi onlarca yorum geldi.

Frikik Kurbanı Oldu

Şevval Sam'ın verdiği ufak frikik ise takipçilerinin radarına takıldı. Tüm paylaşımları oldukça büyük ilgiyle takip edilen ve binlerce beğeni ve yorum alan, birkaç gün önce de 46. yaş gününü oldukça eğlenceli bir şekilde kutlayan Şevval Sam, 46 yaşına gelmesine rağmen gençliğiyle hemen hemen aynı olmasıyla birlikte dikkat çekiyor.

Şevval Sam Kimdir?

11 Kasım 1973'de İstanbul'da doğan Şevval Sam, yine Türk sanat tarihinde oldukça büyük izleri bulunan Leman Sam'ın kızıdır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda bitiren Şevval Sam, ardından meslek lisesine geçiş yapmıştır. Sonrasında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde üniversite eğitimini tamamlayarak eğitim hayatını noktalamıştır.

Beşiktaş'ın en sevilen futbolcularından olan Metin Tekin ile 6 yıl boyunca evli kalan Şevval Sam'ın bu evlilikten Tarık Emir isimli bir oğlu olmuştur.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenilen Yasak Elma isimli dizideki en önemli karakterlerden olan Ender Argun'a hayat veren Sam'ın boyu 1.65 metre ve kilosu 57'dir. Şevval Sam aynı zamanda Akrep burcudur.

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