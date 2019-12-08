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Az Kalsın Bayılıyorlardı: İğrenç Ötesi Olay O Bölgede Yaşandı...

Japonya sınırları içerisinde yer alan Yohoma şehri, oldukça sıradışı bir sergiyle birlikte Dünya gündemine oturmayı başardı. Sergiye katılanların tamamı bayılmaktan son anda kurtuldular.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Görsel ve işitsel duyulara hitap ederek, bu duyuların beslenmesini sağlamak yerine, ziyaretçilerin koku duygularını harekete geçirmenin 1.amaç olarak belirlendiği Japonya'da gerçekleştirilen oldukça sıradışı sergide, birbirinden kötü ve güzel kokular, meraklıların beğenisi için kavanozlarda sergilendi. İsteyenler, kokladı.

Dünya'nın en pahalı parfümlerinin yapılmasında kullanılan birbirinden özel ve güzel bitkiler, farklı farklı gül çeşitleri ve oldukça yoğun aramalı kahve tarzında güzel kokuların yanı sıra, Dünya'da bulunabilecek en pis kokular da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Yokohoma'da yer alan Orbi Tema Parkı'nda gerçekleştirilen söz konusu sergiyi Japonya'nın resmi para birimi olan YEN ile gezmek mümkün. 800 Yen yani yaklaşık olarak 42 TL ücret ödemesi yaparak sergiyi ziyarete gelen katılımcılar; kurutulmuş balık, kokmuş balık, kullanılmış giysi gibi onlarca farklı kokuyu teker teker kokladı.

Bir iş görüşmesi esnasında insan vücudu tarafından salgılanan koku olarak sergilenen "stres kokusu", "yaşlı insan kokusu" ve Dünya üzerinde yer alan, en kötü kokan meyve olarak bilinen "Durian" isimli meyve de sergide oldukça ilgi gören kokular olarak dikkat çekti.

Ziyaretçiler tarafından baştan sona birkaç kez gezildiği görülen sergide, ziyaretçilerin en beğendiği kokunun gül kokusu olduğu, en kötü koku olarak ise Ringa balığından yapılmakta olan ve İsveç sınırlarında üretilen "surströmming" isimli konserve olduğu ifade edildi.

Sergiye katılım gerçekleştirenler arasında yer alan 22 yaşındaki Karin Seki, en güzel kokanların güller olduğunu, en kötü kokunun ise balık konservesi olduğunu anlattı. Oldukça berbaet bir kokusu olduğunu aktaran Seki'nin yanı sıra, yanında bulunan 23 yaşındaki Ibuki Yamazaki isimli arkadaşı ise kurutulmuş balığın çok kötü olduğunu, kendine hitap eden ve en beğendiği koku olarak öne çıkan kokunun ise kahve kokusu olduğunu aktardı.

28 yaşındaki Ryo Yamato ve 27 yaşındaki Rosa İto ise, balık konservesi kokusunun, şimdiye kadar denedikleri en kötü koku olarak öne çıktığını, en güzel kokunun ise gül kokusu olarak dikkat çektiğini vurguladı.

Bugün 20:07 TSİ - Dünya

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