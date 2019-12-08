Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!

Söz konusu olay Samsun İlkadım ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi üzerinde yer alan bir iş yerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 48 yaşında olan işyeri sahibi ve 2 çocuk babası olan N.A., bir alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine gelen şahıs tarafından saldırıya uğradı. N.A., darp edilip 4 farklı yerinden bıçaklandı.

Uğradığı saldırı sonucunda yaralanan 48 yaşındaki N.A., işyerinde baygınlık geçirdi. Aradan geçen 9 saatin ardından kendi kendine ayılan N.A.'yı olaydan 26 saat sonra fark eden komşu ve esnafları hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hemen olay yerine gelen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, sağlık ekiplerini beklemeden N.A.'yı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından geçen 26 saatin sonunda hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki talihsiz adam, kendini borç para verdiği S.A.'nın yaralayarak bu hale getirdiğini söyledi. Darp sonucunda yüzünde morluklar oluşan ve vücudunun tam 4 yerinden bıçaklanan N.A., hemen tedavi altına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olaya yönelik saldırgan olduğu iddia edilen S.A. isimli şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Komşuluk Bitmiş...

N.A. isimli şahsın uğradığı saldırı sonucunda tam 9 saat baygın kaldığı ve kendi kendine ayıldığı, aradan geçen 26 saatin sonunda ise hastaneye kaldırıldığı bilgisi basına yansıyınca çok sayıda yorum yapıldı.

Bir şahsın bu şekilde yaralandığı ve hiçbir komşunun haberinin olmamasının Türkiye'de komşuluğun bittiğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Twitter kullanıcıları, olayı gündemlerine alarak sosyal mesaj verdiler.

Komşuları düzenli olarak kontrol edip, onlarla yardımlaşma içerisinde olmanın zararından daha çok faydası bulunacağı noktasında hem fikir olan kullanıcılar, yaşanan bu olay sebebiyle oldukça üzüntü duyduklarını ve bu tarz olayların azalmasını dilediklerini, attıkları tweetlerde ifade ettiler.