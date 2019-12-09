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Keçiören'de yavru köpekler koruma altına alındı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir vatandaşın sosyal medya hesabı Twitter’dan ilettiği talebi üzerine Güçlükaya ve Hisar mahallelerinde doğum yapan köpekleri yavrularıyla birlikte koruma altına aldırdı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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​YAVRU KÖPEKLER BAŞKAN ALTINOK’UN TALİMATIYLA KORUMA ALTINA ALINDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir vatandaşın sosyal medya hesabı Twitter’dan ilettiği talebi üzerine Güçlükaya ve Hisar mahallelerinde doğum yapan köpekleri yavrularıyla birlikte koruma altına aldırdı.

Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarının korunmasına yönelik rutin çalışmalarını artıran Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaştan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

GECE KORUMA ALTINA ALINDILAR

Bu hafta sonu gece geç saatlerde gelen, köpeklerin korunma altına alınması talebine anında müdahale eden veteriner ve çevre koruma ekipleri Güçlükaya ve Hisar mahallelerinde donmak üzere olan anne ve yavru köpekleri bulundukları noktalardan aldılar. Keçiören Belediyesinin tam teşekküllü hayvan barınağına teslim edilen köpekler, sağlık ve aşı kontrollerinden geçirildiler. 

DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILACAKLAR

Koruma altına alınan köpeklerin bir süre barınakta misafir edileceğini daha sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince doğal ortamlarına bırakılacağını belirten Başkan Altınok, “Yüce Rabbimin yarattığı dilsiz ve masum varlıklara her zaman sahip çıkacağız. Eğer evlerimizde hayvan beslemek istiyorsa satın almak yerine sahiplenmeyi tercih etmeliyiz” dedi.

“VATANDAŞIMIZ HER MECRADAN BİZE ULAŞABİLİYOR”

Keçiören Belediyesinin, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü de belirten Başkan Altınok şunları ifade etti:

“Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için oldukça hassas çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyor. Bu anlamda Keçiören’de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde bu tür problemleri kolayca çözüme kavuşturuyoruz.”​
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Bugün 10:16 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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