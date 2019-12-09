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İki kardeş “baba” dili öğrendi

Altındağ’da yaşayan Ayşe Mihcen (13) ve Müberra (11) Aköz kardeşler, işitme engelli babalarıyla daha rahat anlaşabilmek için onunla aynı dili konuşmaya başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Altındağ’da yaşayan Ayşe Mihcen (13) ve Müberra (11) Aköz kardeşler, işitme engelli babalarıyla daha rahat anlaşabilmek için onunla aynı dili konuşmaya başladı.  Altındağ Belediyesi’ne bağlı Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi’nde “İşaret dili” kursuna katılan Aköz kardeşler, artık ana dillerinin yanına, bir de baba dilini eklemenin mutluluğunu yaşıyor. 

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri sayesinde hayatları değişen gençlere, her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Spordan sanata, branş derslerinden kültür ve sanat aktivitelerine kadar pek çok değişik alanda gençlere imkanlar sunan Gençlik Merkezleri, 2 kardeşin daha hayatını değiştirdi. İşitme engelli babaları İsa Aköz (35) ile anlaşabilmek için, Gençlik Merkezi’nde işaret dili eğitimi alan Aköz kardeşler, artık babalarıyla aynı dili konuşuyor. 

“BİR DİL DAHA BİLİYORUZ.”

Babalarıyla daha rahat anlaşabilmek için işaret dili kursuna başladıklarını söyleyen Ayşe Mihcen Aköz, “Babam bizi anlıyordu ama biz onu anlamıyorduk. Küçüklüğümüzden beri hep böyleydi. Bize söylediklerini de anlamak, onunla daha rahat konuşmak istedik. Bu nedenle merkezimizdeki bu kursa katıldık. 1 yılda işaret dilini öğrendik. Şimdi ikinci yılımız… Kardeşim ve ben artık babamızla daha rahat anlaşıyoruz.” dedi.  Babalarıyla aynı dili konuşmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Müberra Aköz ise “Artık bir dil daha biliyoruz. Babamızın dili… Babam bizimle daha rahat anlaşıyor, biz de onu daha iyi anlıyoruz. Bize bu imkanları sunan belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu merkez sayesinde yeni bir dil konuşmayı başardık.” diye konuştu. 

BABANIN YERİ AYRI… 

Gençlik Merkezlerinin Altındağlı gençlerin hayatında yepyeni bir sayfa açtığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, “Ayşe Mihcen ve Müberra kızlarımız buna güzel bir örnek… Babalarıyla daha rahat anlaşabilmek için işaret dili kursuna gelmişler, hayatları değişmiş. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Çocukların hayatında babanın yeri ayrı… Babalarıyla birlikte sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı Altındağlı tüm gençleri Gençlik Merkezlerinden faydalanmaya,  kurslara katılmaya ve hayatlarını değiştirmeye davet etti.
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Bugün 10:51 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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