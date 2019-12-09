Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

Osmanlıspor, ligin 14. haftasında yarın sahasında Altay’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

TFF 1. Lig’in 14. haftasında yarın (Pazar) sahasında 14:00’da İzmir ekibi Altay’ı ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı 40 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu oynayan mor-sarılılar, sprint ve ardından yapılan açma-germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.