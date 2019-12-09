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Hedef, daha çok Ostim’linin KOSGEB’ten yararlanması

ORSİAD’ın Levent Çamur başkanlığındaki yönetim kurulunun, KOSGEB Ankara OSTİM Müdürü Osman Kısacık’la görüşmesinde, daha fazla sayıda üreticinin destek, teşvik ve hibelere ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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ORSİAD’ın Levent Çamur başkanlığındaki yönetim kurulunun, KOSGEB Ankara OSTİM Müdürü Osman Kısacık’la görüşmesinde, daha fazla sayıda üreticinin destek, teşvik ve hibelere ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile yönetim kurulu üyeleri, KOSGEB Ankara OSTİM Müdürü Osman Kısacık’la bir araya geldi. KOSGEB desteklerinin masaya yatırıldığı görüşmede Başkan Levent Çamur, derneğin temel hedefinin daha fazla sayıda üyenin üretim, istihdam ve ihracat artışına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Kamu başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca KOBİ’lere sağlanan hibe, destek ve teşviklerden çoğu firmanın haberdar olmadığını kaydeden Başkan Çamur, şunları söyledi:

Desteklerden Çoğunluğunun Haberi Yok

“Biz istiyoruz ki OSTİM, İvedik ve Sincan OSB’lerde faaliyet gösteren üyelerimiz bu destekleri bilsin, yararlanmak için gerekli çalışmaları yapsın, proje gerekiyorsa proje hazırlasın ve teşviklere kolaylıkla ulaşsın. Güçlü ülke ve kent ekonomisi için üreticilerin elinin rahatlatılması, önünün açılması, üretimde desteklenmesi şart. Biz KOSGEB başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla bunun için her türlü işbirliğine hazırız…”  KOSGEB Ankara OSTİM Müdürü Osman Kısacık da kurumun işbirliği ve proje bazlı destekleri hakkında bilgi verdi, teknolojinin veya projenin büyüklüğüne göre desteklerin oranının arttığını kaydetti.

OSTİM Bölgesi’ne 60 Milyon TL

KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan payın arttırılarak yüzde 75'e çıkarılacağını vurgulayan Kısacık, sorumluluk bölgesindeki firmalara sağladıkları destek miktarları hakkında da bilgi verdi. Osman Kısacık; sorumluluk alanları olan OSTİM, İvedik ve Kazan’daki üreticilere geçen yıl 52 milyon TL’lik destek sağladıklarını ifade ederken, bu yıl bitmeden rakamın 60 milyon liraya ulaşacağını söyledi. Devletin; ne istediğini bilen, proje hazırlayan, projesini doğru anlatan, teknoloji geliştiren firmalara kolaylıkla finansal destek sağladığını da belirten Kısacık, “KOSGEB OSTİM Müdürlüğü olarak bölgedeki tüm firmalarımıza kapımız sonuna kadar açık. Yeter ki firmalar daha çok üretmek, ürettiğini satmak için çaba göstersin. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var” şeklinde konuştu.
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