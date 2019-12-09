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Yaşar, eğitim gönüllüleri ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düzenlediği 4’üncü Meşale Çarşısı Yeni Yıl Alışveriş Şenliği’ne katıldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Torun Fethi de eğitim seferberliğinde

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düzenlediği 4’üncü Meşale Çarşısı Yeni Yıl Alışveriş Şenliği’ne katıldı.

Ankara sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği, Swissotel’de düzenlenen etkinliğe TBMM Başkan Vekili Levent Gök ile birlikte katılan Başkan Yaşar, “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla bütün sivil toplum kuruluşlarının yanındayız ” dedi.

Eğitim gönüllüsü Fethi Can’dan destek standı

Meşale Çarşısı’nda çocukların yararına kurulan stantları tek tek gezerek başkentlilerle sohbet eden Başkan Yaşar, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Fethi Can Yaşar’ın standını da ziyaret ederek kendisine başarılar diledi.

Maddi zorluklar nedeniyle eğitim alamayan gençlerin yararına düzenlenen etkinliğe sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu Fethy isimli firma ile katılarak stant açan Fethi Can Yaşar “Ekonomik zorluklardan dolayı eğitim alma şansı bulamayan çocuklar için düzenlenen yeni yıl etkinliğine katılmaktan mutluluk duyuyorum.  Tasarımını yaptığım çantaları Fethy adlı firmamız ile piyasaya sürüyor, çocukların eğitimi için seferber oluyoruz. 2 gün sürecek bu etkinliğe çeşitli şehirlerden gelen onlarca firma katılıyor. Çocukların kaliteli eğitim alması, eğitim de fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla çalışmaya devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.

Yaşar, “Eğitim her zaman bizim önceliğimiz olmuştur”

11 yıldır Yenimahalleli çocuk ve gençlerin kaliteli eğitim alması ve ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmesi amacıyla devlet okullarına tam destek verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Göreve geldiğimiz günden bu yana devlet okulu ve özel okul ayrımını en aza indirmek amacıyla ilçemiz de bulunan tüm okullara destek veriyoruz. Durumu olmayan ailelerin çocuklarını düşünerek Yenimahalle’nin dört bir yanına etüt merkezleri kazandırdık. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu merkezlerde sınavlara hazırlanıyor ve eğitim alıyor. Geleceğin söz sahibi insanları Yenimahalle’den çıksın istiyoruz. Konu eğitim olunca tüm sivil toplum kuruluşlarına tam destek veriyoruz. Bu nedenle eğitim alamayan çocukların yararına düzenlenen böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.
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Bugün 11:21 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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