Etimesgut'ta 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok'

AVM'DE ENGELSİZ SANAT

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini görücüye çıkardılar; 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' diyerek Optimum AVM'de tiyatro gösterisi düzenlediler, Erik Dalı oynayıp konser verdiler. Binlerce vatandaş, engellilerin performanslarını alkışladı, onların moral, motivasyon ve özgüvenlerini artırdı.

1 YILLIK EMEK

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi verdiği eğitim ve kurslarla kısa sürede engellilerin rehabilitelerini sağladı, onları daha sosyal hale getirdi. Merkezin öğrencileri öğretmenleriyle birlikte 1 yıl boyunca öğrendiklerini ve atölyelerde yaptıklarını bir AVM'de sunmanın heyecanını yaşadılar.

YAŞAMAYA ENGEL YOK

AVM'nin etkinlik bölümünde "Yaşamaya Engel Yok" sloganıyla düzenlenen programda engelli öğrenciler merkezin atölyelerinde el emeği göz nuruyla yaptıkları eserleri sergilediler. Resim çalışmaları, baskılı kupa bardaklar, kokulu mum ve sabunlar ve küçük hediyelik eşyalardan oluşan sergi büyük ilgi gördü.

HALKLA BÜTÜNLEŞTİLER

Engelliler tiyatroda da yeteneklerini sergilediler. Aman Doktor adlı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı. Engellilerin yöresel kıyafetler giyerek oynadıkları Erik Dalı oyununa vatandaşlar da eşlik etti. Engelsiz Yaşam Korosu okuduğu türkülerle izleyenleri coşturdu. Etkinlik sonunda binlerce Ankaralı engellilerin gösterisine hayran kaldı. Onları dakikalarca alkışladı. Engelli ve aileleri engelsiz yaşam merkezini ilçeye kazandıran Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Etimesgut Belediyesi'nin Türkiye'de tek Dünya'ya örnek Engelsiz Yaşam Merkezi 5 bloktan oluşuyor. 2 blok rehabilitasyon merkezi, 1 blok konaklama, 1 blok meslek ve beceri merkezi, 1 blokta sosyal hizmet alanı olarak hizmet veriyor. Merkezde engelli ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran birçok donatı yer alıyor.