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Yaşamkent pazaryerinde sona gelindi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yeni dönem projeleri arasında yer alan,  3 bin 450 metrekarelik Yaşamkent Pazaryeri çalışmalarında sona gelindi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yeni dönem projeleri arasında yer alan Yaşamkent Pazaryerinde çalışmalar son hızla devam ediyor.  Başkan Taşdelen’in iki pazaryeri yapımı projelerinden biri olan Yaşamkent Pazaryeri, toplam 3 bin 450 metrekare alana inşa edildi. Pazaryerinin yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

İlk döneminde Aşıkpaşa, Esat, 100. Yıl, Huzur, Mürsel Uluç ve Cebeci pazaryerlerini yeniden düzenleyerek sebze meyve satışının yanı sıra haftanın her günü kullanılabilecek alanlar olarak hizmet vermesi amacıyla uygulanmasını sağlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeniden yapılan pazaryerlerinin aynı zamanda halkın toplanma, sosyal aktivitelerde bulunma ve spor yapabilmelerine imkan tanıdığını kaydetti. Haftanın 7 günü yaşayan kent meydanı niteliğinde yapılan pazaryerlerinin Çankaya Belediyesinin konser, açık hava yaz sineması ve uluslararası önemli maçların gösterimini gerçekleştirdiği alanlar olarak da halka hizmet verdiğini söyledi. Sözlerini birer birer yerine getirdiğini belirten Taşdelen, “Bu dönemde de verdiğimiz sözleri birer birer gerçekleştireceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinin akabinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezimizi hizmete açtık. Burada resim, drama, kaligrafi gibi sanatsal eğitimler başladı. Adalet Parkımızı, Okyanus ve Deniz Parklarımızı, Rifat Börekçi Parkımızı hizmete açtık. Hiç durmadan halkın olanı halka kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herkese eşit hizmet anlayışımıza ve halkımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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Bugün 11:38 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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