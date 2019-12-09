Çılgın Alışverişler Mutlu mu Etti, Pişman mı?

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Adına ne denirse densin, artık herkes, yıllık alışveriş planlamasını yaparken, bu indirim günlerini de dikkate alıyor.

O günlerde AVM’ler, cadde mağazaları ve online alışveriş siteleri çok büyük yoğunluk yaşıyor.

2019’un Kasım ayı da bu yoğunluğun renkli görüntüleri ile geçti; alışverişler yapıldı, kredi kartlarının limitleri zorlandı.

Peki çılgınca yapılan alışverişlerin ardından müşteriler, aldıkları ürünlerden dolayı pişmanlık, hatta suçluluk duyuyor mu?

500’ü aşkın tanınmış yerli ve yabancı sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen site Avantajix.com, bu sorunun cevabını aramak için anket düzenledi.

Değişik gelir gruplarındaki 2 bine yakın üyeye gönderilen anketten çıkan sonuç: Pişmanlık ya da suçluluk duygusu gelir düzeyine göre farklılaşıyor.

DAR GELİRLİ TEMEL İHTİYAÇLARINI ALIYOR

Geliri 3 bin TL ve altında olanlar, indirim günlerini temel ihtiyaçlarını en uygun fiyatla almak için fırsat olarak gördüklerinden dolayı, yaptıkları alışverişten pişmanlık duymuyor.

Dar gelirli olarak da adlandırılabilecek bu kesim, indirim günlerinde çocuk bezi başta olmak üzere ağırlıklı olarak market ürünleri satın alıyor.

50 lira altı giyecekler ve okul araç gereçleri için harcama yapan dar gelirlilerde, yaptıkları alışverişlerden pişmanlık duyanların oranı sadece yüzde 5 seviyesinde kalıyor.

ORTA GELİR GRUPLARINDA PİŞMANLIK ARTIYOR

3-10 bin lira arasında aylık gelire sahip kişiler ise indirim günlerinde fiyatı 50-100 TL’ye düşen giyeceklerin yanı sıra cep telefonu, elektronik ürünler almak için alışveriş yapıyor.

Orta gelir grubu olarak adlandırılabilecek bu kesim de ağırlıklı olarak ihtiyacı olan ürün satın aldığından pişmanlık oranı yüzde 15’ler seviyelerinde kalıyor.

Alışveriş festivallerinde satın aldıkları ürünlerden dolayı en fazla pişmanlığı, 10-20 bin TL arası aylık geliri olanlar duyuyor.

Orta üst gelir grubundaki bu kişiler, Kasım ayındaki indirim günlerinde 20’ye yakın alışveriş yapıyorlar. Alışverişlerinde reklamların etkisinde kaldıkları belirlenen bu kişiler, 20 alışverişin 7 ya da 8’inden dolayı pişmanlık, hatta suçluluk duyuyorlar.

ÜST GELİR GRUBU ALIŞVERİŞİNDEN MEMNUN

20 bin TL ve üstünde geliri olan üst gelir grubundakiler ise çılgınca alışverişler yapmalarına karşın, alışverişlerinden oldukça memnun görünüyorlar.

Ağırlıklı olarak moda ürünleri, kozmetik, cep telefonu ve elektronik ürünler satın alan bu gelir grubundakilerden, indirim günlerindeki alışverişlerinden dolayı pişmanlık duyanların oranı yüzde 10’larda kalıyor.

ONLİNE ALIŞVERİŞTE SUÇLULUK DUYGUSU AZALIYOR

Pişmanlık ya da suçluluk duyulan alışverişler, en fazla can sıkıntısından dolayı gidilen AVM ya da çarşı mağazalarında yaşanıyor.

Tezgahtarın ısrarları sonucu ya da sırf indirimde diye aslında ihtiyacı olmayan bir ürün alıp, sonra da suçluluk duyanların oranı yüzde 40’lar düzeyinde. Kadın kadına çıkılan AVM gezileri, sonradan pişmanlık ya da suçluluk duyulan alışverişlerin nedeni olabiliyor.

Online alışverişte ise pişmanlık ya da suçluluk duyma oranı yüzde 10’ların altına düşüyor.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, satıcı baskısı ya da arkadaş yönlendirmesi olmadığından dolayı online alışverişlerin, çok daha bilinçli yapıldığının altını çizdi.

Global indirim kampanyalarında online alışverişin payının sürekli yükseldiğini kaydeden Kayral, “Online alışveriş insanlara aradığı ürünün daha fazla çeşidine ulaşma imkânı sunuyor. Bir tıkla fiyat karşılaştırması yapabildiklerinden içleri rahat bir şekilde ürünü alabiliyorlar. Sonradan pişmanlık ya da suçluluk duymuyorlar” diye konuştu.