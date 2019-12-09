Yaşar, Kangallıları yalnız bırakmadı

Kangallılar eğitime destek için buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kangal Dernekler Federasyonu (KDF) tarafından eğitime destek amaçlı düzenlenen “Kangal Türküsü Halk Konseri” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, KDF Başkanı Hasan Aslan ve çok sayıda başkent sakini katıldı.

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun gerçekleştirdiği dans gösterisi ile başlayan etkinlikte sevilen sanatçı Sabahat Akkiraz Kangallı vatandaşlara muhteşem bir konser akşamı yaşattı. Ankara’da yaşayan Kangallıların yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne alan Akkiraz, beğenilen türkülerini ve şarkılarını eğitime destek olmak için seslendirdi.

Yaşar, “Reçetemiz Cumhuriyetin ilkelerinde saklıdır”

Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreci hep beraber yaşıyoruz. Bu sıkıntıları beraberce aşabilmek için hemşeri derneklerine büyük önem veriyorum. Doğduğu toprakları unutmayan, doyduğu toraklara da sahip çıkan bir toplum olursak tüm sıkıntılarımızı barış ve kardeşlik içerisinde çözeriz. Ülkemizde kin, nefret, mezhepçilik ve ırk ayrımını bir kenara koyarak barışı sağlayabiliriz. Bu sorunları aşmak için tek reçetemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ilkelerine sahip çıkmak, bu ilkeleri bizden sonra gelecek kuşaklara aktarmaktır. Başka yaşayacak bir ülkemiz yok. Hepimiz demokrasiyi içimize sindirmeli, hukuk devletinin ilkelerine inanarak yaşamalıyız. Türkiye’nin refah seviyesinin gelişmesini, ekonomisinin ilerlemesini istiyorsak, eşit yurttaşlık düşüncesini temele oturtmalıyız. Hemşeri derneklerinin toplum yararına düzenlediği etkinliklerin tümüne destek veriyorum. Eğitime destek amacıyla düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.