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O Şehirde 93 Yaşındaki Adamı Feci Dövdüler: Hayatını Kaybetti...

Diyarbakır Silvan ilçesinde insanlıktan utandıran bir olay yaşandı. Evine giren hırsızlarca feci şekilde dövülen 93 yaşındaki yaşlı adam Abdullah Aşı, 15 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunmayı başaramayan Aşı, hayata gözlerini yumdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Alınan bilgilere göre, söz konusu olay 23 Kasım 2019 tarihinde gece saat 04.00 civarında yaşandı. 32 No'lu dairenin üst tarafından evin içerisine giriş yaptığı tahmin edilen ve kaç kişi olduğu bilinmeyen hırsız ya da hırsızlar, o esnada evde olan Abdullah Aşı isimli 93 yaşındaki çaresiz yaşlı adamı döverek bayılttıktan sonra, elbiselerini çalıp izini kaybettirmişlerdi. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan yaşlı adam 15 gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Bugün alınan habere göre, Abdullah Aşı'nın 15 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği ve hayata tutunmayı başaramadığı öğrenildi.

Söz konusu olayla ilgili 3 kişi yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor...

Diyarbakır Silvan'ın, Kale Mahallesi 102. Sokak'ta gerçekleşen söz konusu olay, insanlığın ne duruma geldiğini gösterdi. Sosyal medyada kısa sürede yankılanan ve Türkiye gündemine girmeyi başaran olay, binlerce kişi tarafından kınandı.

Sayılarının 3 olduğu tespit edilen hırsızların verdiği ifadelerin ne olduğu henüz netlik kazanmazken, 93 yaşında olan yaşlı adamı döverek öldürmeleri, ne kadar cani olduklarını gösterdi. Sosyal medyada bu şahıslar ve bunun gibi olan kişilerin idam edilmesi gerektiği konusunda hükümet yetkililerine de çağrı yapıldı.

93 yaşındaki yaşlı adamın yakınları, komşuları, akrabaları büyük bir hüzün yaşarken, cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı ile birlikte defnedileceği bilgisine ulaşıldı.

Komşuları tarafından oldukça sevildiği ve 93 yaşında olmasına rağmen hemen hemen herkese destekte bulunduğu öğrenilen yaşlı adamın, 3 hırsız tarafından acımasız bir şekilde öldürülmesi komşularında büyük korku yarattı.

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