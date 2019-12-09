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Liseli Genci Okul Önünden Kaçırmaya Çalıştılar: Saniye Saniye Kaydedildi!

Kars'ta güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler büyük şaşkınlık yarattı. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen M.B. isimli genç kız, okulunun önünden zorla mnibüse bindirilerek kaçırılmak istendi. Genç kızı kaçırma arzusuyla zorlayan 3 şahıs, polis ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte yakalandı. Ardından ise adliyeye sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Kars'ta 3 gün önce 6 Aralık 2019 tarihinde, saatler 16.00'ı gösterdiği esnada Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde, derslerinin bitmesiyle birlikte okuldan çıkan 17 yaşındaki M.B. isimli lise öğrencisi çocuk, evine gittiği esnada yanına yaklaşan ve tanıdığı olan bir kişi yanına yaklaştı, ardından ise elini omzuna attı.

Konuşma bahanesiyle, eli omzundayken 17 yaşındaki lise öğrencisi kızı minibüsün yakınlarına kadar götüren şahıs, minibüse zorla bindirmeye çalıştı. Liseli genç kızı zorla minibüse bindirirlerken genç kızın çığlık atması üzerine okuldaki polis memuru, öğrenci ve çevredeki vatandaşlar hemen çığlıkların geldiği yere koştular. Fakat M.B.'yi bindiren şüpheli şahıslar, hızla hareket ederek izini kaybettirmek istedi.

M.B.'nin öğrenim gördüğü okulda "okul polisi" olarak görev yapan memurun olayı diğer birimlerle paylaşmasıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro Amirliği'ne bağlı olarak çalışan ekipler, söz konusu minibüsü hareket ettiği yerden 500 metre uzaklıkta durdurdu.

Bölgede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen kaçırılma olayında yer alan toplam 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet - Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı ve yaka paça gözaltına alındı.

Şüpheli 3 şahıs, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama", "tehdit" suçlarından dolayı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların tutuklu yargılanması kararı verilirken, duruşmanın ilerleyen günlerde görüleceği ifade edildi.

3 kişi tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırılan M.B. isimli 17 yaşındaki çocuğun ise ruhsal ve fiziki sağlık durumunun iyi olduğu, olayın travmasını atlattığı bilgisine ulaşıldı.

Öğrenciler İsyan Etti

Okullarının yer aldığı mahallenin ve okul çevresinin oldukça güvensiz olduğunu söyleyen, aynı okulda öğrenim gören öğrenciler isyan etti. Okul polisinin , her türlü öğrencilerin yanında olsa da sayısınının yetersiz olduğunu ve artırılması gerektiğini anlattılar. Öğrenciler, her gün okula korku dolu şekilde geldiklerini, bu olayla birlikte daha da büyük korku yaşadıklarını açıkladı.

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