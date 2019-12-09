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Çukur, Yeni Oyuncularıyla Heyecanı Üst Seviyeye Taşıyor: 2 Yeni Transfer!

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Çukur'a, Kemal karakterinin veda etmesiyle birlikte oldukça sürpriz 2 isim katılacak. Dizide Yunus isimli karaktere hayat verecek olan Nazmi Kırık, Hans Zimmerman karakterine hayat verecek olan Folke Paulsen'in, Berlin'de çekilecek olan sahnelerde yer alacağı ve diziye muhteşem bir heyecan katacakları ifade edildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında üst sıralarda olan Çukur isimli dizide heyecan bitmek bilmiyor. Kemal isimli karaktere hayat verecek olan Uğur Yıldıran'ın, Azer tarafından uğradığı saldırı sonucunda ölmesiyle birlikte, dizide 2 yeni ismin yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Koçovalı ailesine mensup olan Vartolu Sadettin'e hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in babasını öldüren kişi olarak gördüğü Ziya'nın peşine düşmek için Berlin'e gittiği anlar, gerçek hayatta da direkt olarak Berlin'de kayıt altına alınacak. Yanında Medet ile birlikte yolculuk yapan Vartolu, burada oldukça hayret edeceği olaylar zinciriyle karşı karşıya kalacak.

Dizinin Berlin'de gerçekleştirilecek olan bölüm çekimlerinde toplam olarak 2 yeni isim kendini gösterecek. Nazmi Kırık, Yunus isimli karaktere hayat verecek, Bu karakterle birlikte Vartolu ile oldukça yakın bir şekilde ilerlerken, bir çocuk kaçırma sebebiyle de Hans Zimmerman karakteriyle Folke Paulsen dizideki yerini alacak.

Nazmi Kırık'ın; Almanya'da yapılacak olan bölüm çekimleriyle sınırlı kalmayacağı, dizinin bundan sonraki bölümlerinde de kendini göstereceği ifade edildi. Yunus karakteriyle birlikte artık Koçovalı ailesine mensup birisi olarak dizi bitimine kadar rol alacak.

Bunun yanı sıra, dizide kaçırılan çocuk olarak yer alan konuk oyuncuyu oynayacak çocuk ise Uluç Ata Tansoy olarak belirlendi.

Sular Durulmuyor!

İzleyenleri ekrana kilitleyen reyting sıralamasında ilk sıralarda kendini gösteren Çukur'un, Mucize Doktor'a kaptırdığı 1.liği geri almaya çalıştığı ve bunun için farklı farklı içeriklerle izleyenlerin karşısına geldiği görülüyor.

Çukur'da heyecan doruk noktaya gelmiş durumda. Suların bir türlü durulmadığı ve her bölüm izleyenleri bir tık daha şok eden entrikaların döndüğü Çukur dizisinin çekimleri için Berlin'e gidilmesi de magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Yayınlanacak yeni bölümle, dizinin reyting sıralamasında tekrar eski yerine kavuşup kavuşmayacağı ise büyük merak konusu olmuş durumda. Yayınlanınca belli olacak...

Bugün 23:21 TSİ - Magazin

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