Ünlü Yıldızın Öz Kızı, Sanat İçin Kıyafetlerini Çıkardı!

Florida eyaletinde yer alan Miami'de yapılan, Dünya üzerindeki en önemli sanat etkinliklerinden biri olma özelliği taşıyan Art Basel'de Lourdes Leon rüzgarı esti. Dünya'nın en ünlü isimlerinden biri olduğu bilinen Madonna'nın öz kızı olan Leon, adeta sanat etkinliğine damga vurdu.

Lourdes Leon, Art Basel'de bir İspanyol markası için sahnedeki yerini aldı. Çekimleri gerçekleştirilen bir sahne için kıyafetlerini çıkaran Leon, ardından öpüşmeye başladı.

Etkinlikte ilk sıralarda her şey oldukça normal bir şekilde ilerliyordu. Birden performans alanına sıra sıra çıkan şahıslar 1'er dakikalık danslar etmeye başladılar. Söz konusu şahıslardan birisi de 23 yaşında olan Dünyaca ünlü Madonna'nın kızı Lourdes Leon'du.

Oldukça etkileyici şekilde dans edip sahnede yürümeyi başaran ünlü yıldız, onlarca dansçıyla aşk yaşamayı başararak Art Basel'de bir ilk altına imza atmayı başardı. Lourdes Leon, Barcelona uyruklu performans sanatçılarından olan Carlota Guerrero ile birlikte kıyafetlerinin yarısı çıkarılmış bir şekilde sahnede yer aldı. Ardından onunla birlikte diğer dansçılar da yine sahnedeki yerini aldılar.

"Love Different 2020" isimli performans gösterisi gerçekleştirildiği esnada, kadın ve erkeklerden meydana gelen toplam 30 kişi tarafından oluşturulan grubun arasında yer alan 61 yaşındaki Madonna'nın sürekli skandallarla magazin gündemine gelen öz kızı Lourders Leon, etrafındaki onlarca dansçıyla sıra sıra öpüştü ve git gide kıyafetlerini çıkarmaya başladı.

Dans gösterisiyle ilgili ortaya çıkan video, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça büyük bir tartışma meydana getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Leon'un annesinin gücünden faydalanarak Art Basel'de performans sergilediğini, yani torpille bu yere geldiğini iddia ederken, bazı kullanıcılar ise genç kızın henüz yaşının çok genç olmasına rağmen böyle başarılar altına imza atmasından dolayı takdir etti.

Bunun yanı sıra sosyal medya kullanıcıları Carlota Guerrero tarafından kareografi çalışması gerçekleştirilen sanat performansının aşırıya kaçtığını ifade ederek birçok eleştiri altına imza attı.