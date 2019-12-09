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Milyonlarca Kişinin Dikkatine: 2020'de Böyle Olacak...

Zorunlu trafik sigortası, 2017 yılı Nisan ayından itibaren "tavan" fiyata esas olarak belirlenmekte. Tavan fiyat ise her ay düzenli olarak belirli seviyelerde artış gösteriyor. 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla otomobilde illere ve basamaklara göre trafik sigortası tarifeleri şu şekilde öne çıkıyor:

Enver Yılmaz
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Devlet, fahiş zamların önünü kesip engelleyebilmek adına, 12 Nisan 2017 tarihi itibarıyla tavan fiyat uygulamasını, vatandaşların hizmetine sunmuştu. Bu kapsamda, her türlü araç sınıfında, basamak ve illere göre bir tavan fiyat belirlemesi yapılmıştı. Direkt olarak 15 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiren bu düzenlemeyle ilk olarak belirlenen fiyatların aylık olarak %1 oranda artırılmasına karar verilmişti. Söz konusu kararın da 4 ay sonra değişmesine karar verildi.

24 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan ikinci bir genelge ile birlikte aylık artış oranı %1 seviyesinden, Eylül 2017 itibarıyla %1,5'e yükseltilen söz konusu zorunlu trafik sigortasında yaşanan bu artışa rağmen, sigortacılar tarafından yapılan sürekli talepler sebebiyle 2018 yılı Ocak ayında tek seferlik ek %5 oranında zam yapılarak yine fiyatlarda artışa gidildi. %5'lik zammın sonrasında tavan fiyatlara her ay düzenli olarak %1.5 oranında zam eklenmesine devam edildi.

Araçların sigorta primleri toplam olarak 7 farklı basamakla birlikte belirleniyor. Hayatında ilk kez araç sahibi olup trafiğe çıkan kişiler, sigorta basamağında 4. basamakta yer alıyorlar. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca direkt olarak en riskli grup olarak bilinen 1.basamağa geriliyor. Ardı ardına 3 yıl boyunca herhangi bir kaza yapmayan araç sahipleri ise 4. basamaktan 7. basamağa yükseliyor.

7. basamağın avantajı ise fiyatlar oluyor. 4. basamaktan 7.basamağa doğru ilerledikçe fiyatlarda düşüş meydana gelirken, tam tersine 4. basamaktan 1. basamağa doğru geriledikçe sigorta fiyatları artış gösteriyor.

İllere Göre Değişiyor

Fiyatlar yalnızca basamak değil, aynı zamanda bulunulan şehirlere göre de değişiklik gösterebiliyor. İstanbul'da fiyatlar %6 oranında, Kocaeli, Ankara ve Bursa'da %3 oranında artırılarak uygulanıyor. Diğer şehirlerde ise %1 ila %5 oranları arasında indirim uygulaması yapılıyor.

Bu sebepten dolayı hesaplanılan basamakta farklı fiyatlar görülmektedir. Söz konusu aşağıda hemen haberin sonunda yer almaktadır. Bunun yanı sıra sigorta şirketleri de, rekabet sebebiyle düşük - yüksek fiyatlar çıkarabilmektedir.

Bugün 23:39 TSİ - Gündem

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