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Arabadan Cinsel Organını Gösteren İstanbul Sapığı Kıskıvrak Yakalandı!

Dün meydana gelen oldukça iğrenç olayın sonrasında, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilinin içinde bulunduğu esnada yoldan geçiş yapan eski basketbol oyuncusu D.Ç. isimli kadının yanına yaklaşarak cinsel organını gösteren sapık şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla birlikte yakalandı. Tacize uğrayan D.Ç. tacize uğradığı o anları hemen cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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İstanbul'da hayrete düşüren ve mide bulandıran bir olay yaşandı. Söz konusu olay Ataşehir'de meydana geldi. Kendi halinde kaldırımda yürüdüğü esnada, bir araba; eski basketbol oyuncusu olan D.Ç.'nin yanına yaklaştı ve yanında durdu. Ardından adres sorma bahanesiyle kadına yaklaşan aracın sürücüsü, bir anda genç kadına cinsel organını açarak gösterdi.

Genç kadının tepki göstermesiyle birlikte sürücü, olay yerinden son hız gazla birlikte uzaklaştı. Eski basketbol oyuncusu kadının cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı mide bulandıran ana yönelik video, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Söz konusu olaya yönelik binlerce kişi tepki gösterdi. D.Ç. isimli genç kadın, polise gitti ve kendine tacizde bulunan sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Eskiden basketbol oyuncusu olan D.Ç. isimli kadına adres sormayı bahane ederek yaklaşan ve sonrasında ise bir anda cinsel organını göstererek onu taciz eden sürücünün, kadının çektiği videodan plaka bilgisine, plaka bilgisinden de kendisine ulaşıldı. Şahıs kısa süre içerisinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

26 Yaşında

Görüntüleri inceleme altına alan polis ekipleri, şüpheli şahsın 26 yaşında olan Cihan A. olduğunun tespitini yaptı. Bunun ardından gözaltına alınan sapık, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi ve sorguya çekildi.

Cihan A., hakkında yöneltilen tüm suçlamaları reddederek, kadın tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin sonrasında hastaneye götürüldü ve Adli Tıp'ta gerekli olan sağlık işlemlerinden geçti.

Gözaltına alınmasıyla birlikte D.Ç.'de şüpheliyi teşhis edebilmesi için polis merkezine geldi, ve şahsın o olduğunu doğruladı.

+18 Sitelere Yüklüyormuş

Sapık şahsın bunu ilk kez yapmadığı, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı kadınları kameraya aldığı ve o esnada cinsel organını göstererek tepkilerini ölçtüğü videoları cinsel içerikli sitelere yüklediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

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