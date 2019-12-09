Nişanlısının Cansız Bedeniyle Evlenen Adam Şok Etti!

Çin'in Doğu bölgesinde yer alan Dalian şehrinde ikamet eden, yaşının 35 olduğu bilinen Xu Shinan isimli şahıs, 12 yıldır beraber olduğu 34 yaşındaki nişanlısı Yang Liu'yu meme kanseri sebebiyle kaybetti. 14 Ekim 2019'da "hayat anlamım" dediği nişanlısını kaybeden acılı adam, yaklaşık 6 yıl boyunca devam eden oldukça sancılı kanser mücadelesi veren sevgilisinin, gelin olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Xu Shinan, bir düğün töreni düzenledi. Nişanlısının cansız bedeniyle evlendi.

Xu Shinan, tabutu tamı tamına 169 adet buket pembe gülle çevirdi. Gelinlik giydirilerek tabuta koyulan sevgilisinin önünde evlilik yeminleri okundu. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan söz konusu evlilik töreninde çiftin aileleri ve arkadaşları bulunuyordu.

Törende oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Xu Shinan, nişanlısının cansız bedenine dönerek Sevgili eşim, sakın endişelenme. Hayatımın geri kalanı acı içinde geçecek ama pes etmeyeceğim” dedi. Ağzından bu cümleler dökülürken oldukça zor zamanlar geçiren Xu Shinan'ı seyreden katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Naaşıyla 1 Hafta Geçirdi!

Xu Shinan, Çin kültüründe olan ve hayatını kaybeden insanlara saygı göstermek amacı taşıyan ritüel gereğince nişanlısının cansız bedeniyle birlikte 1 hafta zaman geçirdiğini de aktardı.

Üniversite eğitimi aldıkları esnada sınıf arkadaşı olan ve mükemmel zamanlar geçiren güzel çift, 2007 yılında tanıştılar. 2013 yılına girdiklerinde ise nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attılar. Fakat aradan geçen 3 ayın sonunda Yang'a meme kanseri teşhisi konuldu.

Tam Evlenecekken...

Ameliyatlar ve kemoterapi seansları sonrasında 2017 yılında Yang'ın sağlığının düzelmesiyle birlikte çiftin düğün hazırlıkları başladı. Fakat bir yıl sonra Yang tekrardan meme kanserine yakalandı ve düğün iptal edildi.

Düğün videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca kişi düğün törenini, "gerçek aşk" olarak tanımladı. Bir kullanıcı Xu Shinan'ın Dünya'da bulunan en sevgi dolu erkek olduğunu belirtti.