Vatandaşlar Akın Akın Gidiyor: O Devlet Kurumunun Çalışanları İsyan Etti...

Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde olduğu gibi, Mersin'de de Ocak ayı içerisinde çipli kimlik dağıtımının biteceği, almayanlara cezai işlem uygulanacağıyla ilgili çıkan asılsız haberler, Nüfus Müdürlüklerinde saatlerce bitmeyen kuyruklar oluşturdu.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Ocak ayında çipli kimlik dağıtımlarının biteceğiyle ilgili ortaya atılan hiçbir iddianın gerçeği yansıtmadığını, vergi ekleneceği, cezai işlem uygulanacağı gibi haberlerin de tamamıyla yalan olduğunu belirtti.

Çalışanlar İsyan Etti

Mersin şehir merkezindeki 4 ilçesinin yanında, bağlı 9 ilçedeki nüfus müdürlüklerinde çipli kimlik sebebiyle tarihin en büyük yoğunluklarından biri yaşanıyor. Ocak ayı içerisinde çipli kimlik dağıtımlarının biteceği ve yeni kimlik alanlardan ek vergi alınacağı şeklinde, büyük bir hızla yayılan yalan haberler, yoğunluğu müthiş derece de artırırken, çalışanların isyan etmesine sebebiyet verdi. Öyle ki, çalışanlar tuvalete gidecek, baş kaşıyacak zaman bulamaz hale geldiler.

Haberler Gerçeği Yansıtmıyor

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, son zamanlarda nüfus müdürlüklerinde yaşanan haddinden fazla yoğunluğun sebebinin asılsız haberler olduğunun altını çizerek, bu yoğunluğun önüne geçebilmek adına sendika olarak açıklama yapmak zorunda olduklarını belirtti.

2017 yılında start alan çipli kimlik dağıtımının 50 milyon kişiye ulaştırıldığını aktaran Kart, bunun yanı sıra şuanda değişim bekleyen 32 milyona yakın kimlik olduğunu ekledi. Bu yönden bakıldığı takdirde, Ocak ayında söz konusu kimlik dağıtımlarının biteceğiyle ilgili çıkan haberlerin tamamının asılsız olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra vergi ekleneceği, çipli kimlik almayanlara ceza kesileceğiyle ilgili iddiaların yalan olduğunu sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden Kart, halkın bunu bilmesi gerektiğini vurguladı. Çipli kimlik dağıtımında herhangi bir son tarih olmadığını ve gelecek yıllarda da bu uygulamanın devam edeceğini, yeni kimlik çıkacağı güne kadar eski kimliklerin geçerli olduğunu, kimlik sahibi olmak isteyenlerin ALO 199 üzerinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin sitesinden randevu alarak, ücret ödemesini PTT'ye gerçekleştirdikten sonra 1'er adet biometrik fotoğrafla kuruma başvurması gerektiğini de anlattı.