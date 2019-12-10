HDP'den Selahattin Demirtaş'la İlgili Açıklama Geldi: "Hastaneye Kaldırıldı"

HDP, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde terör suçu sebebiyle tutuklu bulunan, terör sevici eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tekrardan hastaneye kaldırıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. HDP tarafından gelen açıklamaya göre, Selahattin Demirtaş'ın bugün saat 17.30 civarında gastroenteroloji bölümünde gerekli tetkikleri yapıldı ve ardından 2 saat sonra 19.30 civarında cezaevine girdiği öğrenildi.

"Tetkikler İçin..."

HDP'nin Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Terör sevici Demirtaş'ın konu olduğu açıklamada, Demirtaş'ın bugün akşam saatlerinde 17.30 civarında gastroenteroloji bölümünde, daha önce yapılan randevu planlaması dahilinde yarım bırakılan tetkiklerinin tamamlandığı, ardından ise 2 saat sonra 19.30'da cezaevine göndüğü bildirildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 20.00 - 22.00 arasında avukatlarla görüştüğünü, genel durumunun şuanda gayet iyi olduğunu, yapılan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını vurguladılar.

Sağlığının Kötü Olduğunu Söylemişti

Geçen hafta cezaevinde bilinci kapandığı belirtilen Demirtaş, avukatları aracılığıyla bir röportaj vermiş ve sağlık durumunun iyi olmadığını ifade etmişti. Avukatları ve milletvekillerinin konuyla ilgili detayları açıkladıklarını sözlerine ekleyen Demirtaş, o günden itibaren herhangi bir gelişme yaşanmadığını, zaman zaman göğsünde şiddetli acının tekrar ettiğini, nefes alışverişinin zorlandığını anlattı. Tetkiklerin devam ettiğini de sözlerine ekleyerek açıklamalarına devam eden, güncel olarak bir teşhis konulmadığını aktarmıştı.

Olay Ne?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde terör suçu sebebiyle tutuklu olan terör sevici eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi olan Aygül Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış; Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım tarihinde cezaevinde nefes alma problemi yaşadığından dolayı kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını ifade etmişti.

Hastaneye sevki için 7 gündür başvuru yaptıklarını fakat sevkin bir türlü gerçekleştirilmediğini aktaran kardeşi, Demirtaş'ın sağlığına yönelik en küçük basitliği bile düşünemediklerini, bunun sorumluların söz konusu vebalin altından kalkamayacaklarını anlatmıştı.