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“Arılar Varsa Yarınlar Var" projesinin 2019 yılı eğitimleri tamamlandı

TEMA Vakfı, Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Mayıs ayında başlanan Arılar Varsa Yarınlar Var projesi çerçevesinde ilkokullarda verilen eğitimler için 2019 yılı hedefi tamamlandı.

Tuğçe Cantürk
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Arıların doğa ve insan için öneminin yanı sıra ekosisteme katkılarının da anlatıldığı eğitimlerle 2019 yılında 30 ilde, 136 okulda 5.282 çocuğa ulaşıldı.

Doğanın sunduğu büyüleyici biyolojik çeşitliliğin ve sürekliliğin mimarlarından biri olan arılar, 100 milyon yıldır varlığını sürdürüyor. Ömürleri boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal için 30 bin çiçek gezip 240 km uçan arılar, yüz binlerce polen taşıyarak bitkilerin üremesini sağlıyor.

Gıdalarımızın en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde ediliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor. Bu bilinçle hareket eden TEMA Vakfı ve Balparmak’ın Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Mayıs ayında hayata geçirdiği “ Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi de arıların ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda önce çocuklardan başlayarak kamuoyunda farkındalık oluşturma amacına hizmet ediyor.

Proje kapsamında ilk yıl için belirlenen 30 ilde, ilkokullarda 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerle 136 okulda, 5.282 çocuğa ulaşıldı. Sadece eğitimle sınırlı kalmayan projede çocuklarla arı farkındalık kitleri de paylaşıldı. Yetişkinlere ise 30 ildeki farkındalık stantları, 10 ilde düzenlenen Arıların İzinde Bisiklet Turları ve www.arilarvarsa.org adlı internet sitesiyle ulaşıldı. Üç yıl sürecek proje sonunda 50 ilde, 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.
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