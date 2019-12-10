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Yabancı uyruklu öğrenciler Anadolu Üniversitesini tercih ediyor

Türkiye’ye birçok farklı ülkeden yabancı uyruklu öğrenciler okumaya gelirken, yabancı öğrencilerin en çok Eskişehir Anadolu Üniversitesini tercih ettiği görüldü.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Böylelikle 2019 yılı itibarıyla Anadolu Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 6 bin 661 olarak kayıtlara geçti.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, üniversitelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre yılbaşından bugüne üniversiteler ile alakalı 150 bin 326 haber çıkışı olduğu görüldü. Üniversite öğrencileri ise 32 bin 959 habere konu olurken,yabancı öğrencilerin 11 bin 504 haber ile gündemde yer aldığı kaydedildi. Haber başlıkları incelediğinde yabancı öğrencilerin kendi aralarında yaptığı sosyal etkinlikler ile ön planda olduğu gözlendi.

Ajans Press’in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre,  Türkiye’ye birçok farklı ülkeden yabancı uyruklu öğrenciler okumaya geldiği görüldü. Böylelikle, yabancı uyruklu öğrencilerin en çok Eskişehir Anadolu Üniversitesini tercih ettiği gözlenirken, 6 bin 661 kişi olduğu kaydedildi. En çok yabancı uyruklu öğrencisi bulunan diğer üniversiteler ise 6 bin 648 ile İstanbul Üniversitesi, 5 bin 782 ile Karabük Üniversitesi, 5 bin 430 ile Uludağ Üniversitesi, 5 bin 176 ile de On Dokuz Mayıs Üniversitesi olarak kayıtlara geçti.
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