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Trendyol, Inditex’in Türkiye’deki Online Partneri oldu

Pull&Bear online satış için Trendyol ile anlaştı. Modaseverlerin yakından takip ettiği Pull&Bear, yeni sezon ürünleriyle Trendyol’da satışa sunuldu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Türkiye ve MENA bölgesinin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformu Trendyol, müşterilerine sunduğu markalar arasına dünyanın en büyük moda perakendecisi Inditex’in Pull&Bear markasını da ekledi. Inditex Group, ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Bershka ve Zara Home gibi tüm dünyada modaseverler tarafından en çok talep edilen markaları bünyesinde bulunduruyor.

Müşteri memnuniyeti önceliğimiz

Trendyol Group CEO’su Demet Mutlu işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Trendyol olarak teknolojiyle müşterimizin her zaman, her yerde en iyi alışveriş deneyimini yaşaması için çalışıyoruz. 25 milyon üyemizin arasında modayı sıkı takip eden önemli bir kitle var. Lovemark olmuş markaları bünyemize katarak müşterilerimizin zevklerine ve bütçelerine hitap eden ürünleri bulmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda bizim için müşterilerimizin deneyimi her şeyin üzerinde. En iyi alışveriş deneyimi için Inditex gibi dünyanın en büyük moda perakende markasıyla yaptığımız işbirliği bizim için değerli.”

Markaları milyonlarca müşteriyle buluşturuyoruz

Demet Mutlu tüm kategorilerde kullanıcılarına en geniş ürün yelpazesini hızlı ve güvenilir şekilde sunduklarını, bunu da teknoloji altyapısı ile sağladıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Markalar platformumuz üzerinden milyonlarca müşteriyle buluşup, ürünlerini ve kampanyalarını kullanıcılarımız ile buluşturuyor, satışlarını artırıyor ve pazardaki yerini güçlendiriyor. İş ortaklarımızın Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca müşteriye ulaşmasını sağlayan bir teknoloji şirketiyiz. İş ortaklarımızın müşteri ve pazarı analiz etmelerine yönelik araçlar sunarak, stratejilerini ve büyümelerini destekliyoruz.”

Bugün 10:33 TSİ - Moda

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