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Sincan Belediyesi güçlü filosuyla kışa hazır

Ankara Sincan'da karla mücadele ekipleri tam kadro kış boyu sahada olacak.

Tuğçe Cantürk
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KÖY GİRİŞLERİNE KAMERA TAKILDI

Sincan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı. Ekipler çok sayıda ekipman ile olası kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı mücadele edecek, vatandaşın kış mevsimini sorunsuz atlatması için çabalayacak. Köy yollarında denetimin sağlanması için de gerekli tedbirler alındı, köy girişlerine kamera yerleştirildi.

Sincan Belediyesi ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri aldı. Araç filosu güçlendirildi, tuz stoku oluşturuldu. 

Kar, tipi ve buzlanmaya karşı Sincan Belediyesi, karla mücadele konusunda özel bir ekip görevlendirdi.

Ekipler her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışı sebebiyle kapanan yolları açacak, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacak. 7 adet tuzlamalı kar küremeli kamyon sahada olacak. Yoğun kar yağan bölgelerde 6 greyder hizmet verecek.

6 adet kar küremeli tuzlama yapabilen iş makinesi Sincan halkının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışacak. Ekipler dar sokaklar, okul ve hastane çevrelerinde tuzlama çalışması yapacak kamyonet tipi araçlarla da çalışmalarını sürdürecek.

185 personel 7/24 vardiya usulü görev yapacak. Ayrıca buzlanmalara karşı 2 bin 500 ton tuz stoku oluşturuldu.

Köy yollarının kapanmaması için de gerekli tedbirler alındı. Köy girişlerine kamera sistemi kuruldu. Böylece köylerde irtibatın kesilmemesi amaçlanıyor.

Vatandaşlar, belediye ekiplerine 444 4 762 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek. Gelen ihbarlar Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılacak ve ekipler işe koyulacak. 
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Bugün 11:37 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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