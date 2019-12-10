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2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar?

Çalışma hayatına sigortalı olarak devam eden vatandaşların, kanunlarda sayılan nedenlere bağlı olarak işgücü kaybı yaşamalarının ardından malulen emekli olma hakkı tanınmıştır.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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2020 Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

Çalışma hayatına sigortalı olarak devam eden vatandaşların, kanunlarda sayılan nedenlere bağlı olarak işgücü kaybı yaşamalarının ardından malulen emekli olma hakkı tanınmıştır. Bu haktan yararlanmak için öncelikle kişilerin gerekli emeklilik şartlarını sağlamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenen şartların oluşması gerekmektedir. İş kazaları, sonradan ortaya çıkan ağır hastalıklar vb. durumlarda vatandaşların bu haktan yararlanmaları mümkündür. Her yıl piyasa koşulları ve genel ekonomik verilere göre belirlenen malulen emeklilik maaşı değişiklik göstermekle birlikte 2019 yılı için 971 TL olarak belirlenmiştir.

Malulen emeklilik maaşı için 2020 yılında verilmesi planlanan oranın mevcut miktardan biraz daha fazla olması beklenmektedir. Kanunlarda ve ilgili yönetmeliklerde sayılan malulen emekliliğe neden olan hastalıklardan birine veya birkaçına sahip olan vatandaşlar, bu durumlarını kanıtlamalarının ardından malulen emeklilik hakkı elde etmeleri mümkündür.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik hakkının ortaya çıkması için sigortalı çalışan bir kişinin çalışma hayatına devam ettiği sırada sonradan, herhangi bir nedene bağlı olarak çalışma gücünü %60 oranında kaybetmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra sigortalılık süresi ve prim ödemelerinin de belirtilen şekilde gerçekleşmiş olması gerekir. Burada en önemli nokta kişinin sigortalı olarak çalıştığı sırada işgücünü kaybetmesidir.

Malulen emekli olma şartları:

·         SGK (4/A, 4/B, 4/C) sigorta kapsamında en az 10 yıllık sigortalı olmak.

·         10 yıllık süre içinde en az 1800 gün prim ödemesinin yapılması,

·         %60 oranında yetkili sağlık kuruluşundan iş gücü kaybını gösteren raporun alınması.

·         Sigorta giriş tarihinden sonra maluliyetin oluşması gerekir.

Bu ve benzeri şartlar, malulen emeklilik için vatandaşlarda aranacak en temel şartlardır. Bu şartlara ek olarak kişinin bağlı olduğu sigorta türüne göre farklı şartlar da aranabilir.

Malulen emeklilik hakkının ortaya çıkması için aranan bir diğer önemli şart ise kanunlarda ve ilgili yönetmeliklerde sayılan hastalıklardan veya durumlardan birine bağlı olarak kişinin iş gücünü kaybetmiş olmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarınca verilecek raporlar, malulen emekliliğin en temel şartıdır.

Malulen Emeklilik Kapsamında Sayılan Hastalıklar Nelerdir?

Malulen emeklilik hakkının ortaya çıkması için belirlenen hastalıkların kişinin sigortalı işe girdiği tarihten sonraki dönemde ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde kişiler bu haktan yararlanamazlar. 2020 yılı içinde aynı hastalıklar geçerli olacaktır. Malulen emekliliği gerektiren hastalıklar:

·         Serebral Palsi,

·         Parkinson,

·         Kanser,

·         İleri derece mental hastalıklar (şizofreni, davranış bozuklukları, sanrısal bozukluklar vb.),

·         Uzuv kayıpları,

·         Görme azlığı, körlük,

·         Tüberküloz,

·         Epilepsi,

·         AIDS,

·         Retina kanamaları,

·         Anemi vb.

Yer almaktadır. Söz konusu hastalıklara ek olarak daha birçok farklı sağlık sorunu malulen emeklilik kapsamında sayılabilir. Önemli olan hastalığın kişinin çalışma durumuna ciddi ölçüde zarar vermesi ve iş gücü kaybını ortaya çıkarmasıdır. Bunun dışında diğer şartların sağlanması gerekir.

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