Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:11 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:13 TSİ

4A, 4B ve 4C Hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tüm sigorta kollarına ilişkin pek çok işlem günümüzde elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

4A, 4B ve 4C Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tüm sigorta kollarına ilişkin pek çok işlem günümüzde elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Eski adıyla SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı olan 4/A, 4/B ve 4/C sigorta türleri için hizmet dökümü sorgulama işlemleri e – devlet üzerinden, T.C. kimlik numarası ve e – devlet şifresi ile gerçekleştirilebilmektedir. Sigorta başlangıç tarihi, prim günleri, iş kolu vb. birçok farklı sigortalılık bilgisinin yer aldığı hizmet dökümünde vatandaşların sigorta durumlarına ilişkin birçok detay görüntülenebilmektedir.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun hizmetlerini elektronik ortama taşımasının ardından en geniş kapsamlı hizmet sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümü sorgulama işlemlerinin yanı sıra daha birçok farklı konuda, kuruma gitmenize gerek kalmadan, bilgi edinme, sorgulama ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

4/A, 4/B, 4/C Sigorta Nedir, Kimler Bu Kapsamda Sayılır?

Türkiye’de çalışma hayatının içinde aktif olarak faaliyet gösteren herkes Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde, iş koluna göre herhangi bir sigorta dalında aktif olarak prim ödemesi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kendi hesabına çalışanlar dışında hizmet gören herkes için çalıştığı kurum tarafından bu sigortalar için prim ödemesi düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

·         4/A (SSK): Bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan, ağırlıklı olarak özel sektör çalışanları kapsayan sigorta türüdür.

·         4/B (Bağ Kur): Kariyer meslek grubu dışında kalan meslekleri kapsar. İsteğe bağlı ve kendi hesabına çalışanların dahil olduğu sigorta türüdür.

·         4/C (Emekli Sandığı): Kamu kurumlarında faaliyet gösteren kişileri kapsar. Zaman zaman mevsimlik ve 1 yıldan az süreli kişilerde bu kapsama girebilir.

Söz konusu sigorta türlerinden herhangi birine dahil olan kişiler, e – devlet üzerinden rahatlıkla hizmet döküm belgelerini temin ederek veya görüntüleyerek çalışma süreleri boyunca sigorta primlerinin ödenip ödenmediğini, işe başlama veya işten ayrılma bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilir.

Türkiye’de iş hayatı içinde yer alan tüm vatandaşların 5510 sayılı kanun kapsamında belirlenen sigorta kollarından herhangi birinde aktif olarak görünmesi ve prim ödemesini gerçekleştiriyor olması gerekmektedir. Çalışmanıza rağmen bu sigorta türlerinde herhangi bir kayıt görünmüyorsa, bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek şikayet talebinde bulunabilirsiniz.

SGK Hizmet Dökümü Nereden Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta hizmet dökümü almak için e – devlet sistemine, T.C. kimlik numarası ve e – devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. E – devlet > Sosyal Güvenlik Kurumu > 4/A, 4/B, 4/C Hizmet Dökümü ekranı üzerinden sorgulama işlemlerinizi kısa süre içinde gerçekleştirebilirsiniz.

Karşınıza gelen sayfa üzerinden hizmet dökümünü yazdırma seçeneğini kullanarak ayrıntılı hizmet dökümü belgesini e – devlet üzerinden alabilirsiniz. Zaman zaman kurumlar tarafından istenen bu belgeler, e – devlet üzerinden barkotlu olarak alındığı takdirde aslı yerine geçecektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmenize gerek kalmadan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Bugün 12:11 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti mask
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti
Çılgın Alışverişler Mutlu mu Etti, Pişman mı? mask
Çılgın Alışverişler Mutlu mu Etti, Pişman mı?
Hedef, daha çok Ostim’linin KOSGEB’ten yararlanması mask
Hedef, daha çok Ostim’linin KOSGEB’ten yararlanması
İhtiyaç Kredisi Veren Faktöringler 2020 mask
İhtiyaç Kredisi Veren Faktöringler 2020
Çimento sektörü ihracat gelirinde %46'lık artış mask
Çimento sektörü ihracat gelirinde %46'lık artış
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi mask
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi
Dikkat! Bu risk faktörlerinden birine bile sahipseniz… mask
Dikkat! Bu risk faktörlerinden birine bile sahipseniz…
Altınok: Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer mask
Altınok: Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer

GALERİ

Faciadan dönülen trafik kazası kamerada mask
Faciadan dönülen trafik kazası kamerada
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti mask
Tartıştığı yolculara küstü otobüsü dakikalarca bekletti
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Kerpiç evin göçmesi sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı mask
Kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı yansıdı
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı mask
Kaptan gemiye eşlik eden 50 civarı yunus ile büyük sürpriz yaşadı
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı mask
Metro istasyonunda klozetlerin üst kısımlarına takılan kameralara tepki yağdı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL