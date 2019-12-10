4A, 4B ve 4C Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tüm sigorta kollarına ilişkin pek çok işlem günümüzde elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Eski adıyla SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı olan 4/A, 4/B ve 4/C sigorta türleri için hizmet dökümü sorgulama işlemleri e – devlet üzerinden, T.C. kimlik numarası ve e – devlet şifresi ile gerçekleştirilebilmektedir. Sigorta başlangıç tarihi, prim günleri, iş kolu vb. birçok farklı sigortalılık bilgisinin yer aldığı hizmet dökümünde vatandaşların sigorta durumlarına ilişkin birçok detay görüntülenebilmektedir.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun hizmetlerini elektronik ortama taşımasının ardından en geniş kapsamlı hizmet sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümü sorgulama işlemlerinin yanı sıra daha birçok farklı konuda, kuruma gitmenize gerek kalmadan, bilgi edinme, sorgulama ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

4/A, 4/B, 4/C Sigorta Nedir, Kimler Bu Kapsamda Sayılır?

Türkiye’de çalışma hayatının içinde aktif olarak faaliyet gösteren herkes Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde, iş koluna göre herhangi bir sigorta dalında aktif olarak prim ödemesi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kendi hesabına çalışanlar dışında hizmet gören herkes için çalıştığı kurum tarafından bu sigortalar için prim ödemesi düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

· 4/A (SSK): Bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan, ağırlıklı olarak özel sektör çalışanları kapsayan sigorta türüdür.

· 4/B (Bağ Kur): Kariyer meslek grubu dışında kalan meslekleri kapsar. İsteğe bağlı ve kendi hesabına çalışanların dahil olduğu sigorta türüdür.

· 4/C (Emekli Sandığı): Kamu kurumlarında faaliyet gösteren kişileri kapsar. Zaman zaman mevsimlik ve 1 yıldan az süreli kişilerde bu kapsama girebilir.

Söz konusu sigorta türlerinden herhangi birine dahil olan kişiler, e – devlet üzerinden rahatlıkla hizmet döküm belgelerini temin ederek veya görüntüleyerek çalışma süreleri boyunca sigorta primlerinin ödenip ödenmediğini, işe başlama veya işten ayrılma bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilir.

Türkiye’de iş hayatı içinde yer alan tüm vatandaşların 5510 sayılı kanun kapsamında belirlenen sigorta kollarından herhangi birinde aktif olarak görünmesi ve prim ödemesini gerçekleştiriyor olması gerekmektedir. Çalışmanıza rağmen bu sigorta türlerinde herhangi bir kayıt görünmüyorsa, bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek şikayet talebinde bulunabilirsiniz.

SGK Hizmet Dökümü Nereden Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta hizmet dökümü almak için e – devlet sistemine, T.C. kimlik numarası ve e – devlet şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. E – devlet > Sosyal Güvenlik Kurumu > 4/A, 4/B, 4/C Hizmet Dökümü ekranı üzerinden sorgulama işlemlerinizi kısa süre içinde gerçekleştirebilirsiniz.

Karşınıza gelen sayfa üzerinden hizmet dökümünü yazdırma seçeneğini kullanarak ayrıntılı hizmet dökümü belgesini e – devlet üzerinden alabilirsiniz. Zaman zaman kurumlar tarafından istenen bu belgeler, e – devlet üzerinden barkotlu olarak alındığı takdirde aslı yerine geçecektir. Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmenize gerek kalmadan işlem gerçekleştirebilirsiniz.