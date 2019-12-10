VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın

Enerji tasarrufu ile ev ekonomisinde %50 tasarruf sağlanabileceğini belirten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin; “Artan doğalgaz fiyatları ile birlikte daha da yükselecek faturalara karşı önlem için en etkili yol enerji tasarrufu. Konutlarda enerji tasarrufunun ilk kuralı ise ısı yalıtımından geçiyor” dedi.

Enerjinin yaklaşık yüzde 37’si konut gibi yaşam alanlarında tüketiliyor. Ayrıca tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Yükselen doğalgaz fiyatları ile birlikte evlerin enerji ihtiyacı bu kış faturaların da ısısını artıracak. VERİMDER araştırma departmanının yaptığı hesaplamalarda, “ısı yalıtımı uygulayan yapılarda” konut başına yıllık 2000 TL’ye ★ varan tasarruf sağlamak mümkün.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin; “Enerji Bakanlığımızın da sadece kamu binaları değil Türkiye’deki tüm konutları enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda uyardığı ve bu konuda önlemler almak amacıyla projeler geliştirdiği bir gerçek. Enerji verimliliğini başta yapılarda olmak üzere hayatın her alanında birincil öncelik olarak belirleyen VERİMDER olarak tüm bireyleri enerji ve ısı tasarrufunda etkin olmaya davet ediyoruz. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede malzeme ve kaliteli işçilik ile yapılacak ısı yalıtımı uygulaması sayesinde, binaların ısıtılması ya da soğutulması için harcanacak enerjide ve enerji için ayrılan bütçede %35 - %50 arasında tasarruf sağlanabilir. Ülkemizde ısıtma için kullanılan yakıt ve elektrik tüketimine bağlı olarak, sera gazı salım miktarının ve çevre kirliliğinin azaltılmasına da yardımcı olunur” dedi.

Prof. Alkin sözlerine şunları da ekledi: “Isı yalıtımı sayesinde dış cephenin sıcaklığı ile iç cephenin sıcaklığı birbirine karışmayacağından, yapıları ısıtmak için kullanılacak enerji miktarı düşer. Dolayısıyla ay sonu gelecek doğalgaz faturalarında da gözle görülür bir düşüş gözlenir.”

VERİMDER UYARIYOR: “NEDEN ISI YALITIMI YAPMALIYIZ?”

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER vatandaşları ısı yalıtımı vasıtasıyla tasarrufa çağırırken bu bilinci toplumun her alanında yaymak üzere “Anadolu Buluşmaları” adı altında seminer ve toplantılar düzenliyor. VERİMDER bu toplantılarda özetle şu ana başlıkları vurguluyor:

Kış aylarında evi ısıtmak için kullanılan enerjinin %50’si dış cephenin yalıtımsız olması nedeniyle boşa gidiyor. Her ay ödediğiniz doğalgaz faturasının yarısı ısı kaybı nedeniyle buharlaşıyor.

Yüksek doğalgaz faturalarını düşürmek ancak ve ancak ısı yalıtımı ile mümkün.

Dış cephe ısı yalıtımı, tasarrufun yanı sıra binanın dış yüzeyinde oluşabilecek yoğuşmanın neden olduğu bakteri, mantar, siyah leke ve küflenmenin de önüne geçiyor.

Isı yalıtımı, binanın taşıyıcı sistemini rutubetten uzak tutarak, ömrünü uzatıyor, değerini yükseltiyor.

10 MADDEDE ISI YALITIMININ AVANTAJLARI

Isı yalıtımı ısı kaybını minimuma indirerek, evinizin yazın soğuk, kışın sıcak kalmasını sağlar.

Evinizin bölümleri arasında dengeli oda sıcaklıkları yaratır. Yaşadığınız mekânın daha sağlıklı ve konforlu olmasına yardımcı olur.

Hem kendi ekonominize hem de ülke ekonomisine katkı sağlar.

Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltır.

Binalarda küf ve mantar oluşumunun önüne geçilir.

Dış mekân uygulaması olduğu için iç mekanda alan kaybı yaşanmaz.

Dış cephede estetik bir görüntü elde edilir.

Binaları dış etkenlerden koruyarak; onarım masraflarını düşürür.

Binanın beton içindeki demirlerin paslanmasını önleyerek, binanızın depreme karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.

10.Yakıt tüketimini azaltarak, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı pozitif yönde etkisi bulunur.

★Hesaplama Ankara’daki 100 m2 oturma alanına sahip konut üzerinden yapılmıştır.