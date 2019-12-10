Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:47 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:53 TSİ

VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın

Ülke genelinde sert yüzünü göstermeye başlayan kış, doğalgaz faturalarını da kabartacak. VERİMDER uyarıyor!

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Enerji tasarrufu ile ev ekonomisinde %50 tasarruf sağlanabileceğini belirten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin; “Artan doğalgaz fiyatları ile birlikte daha da yükselecek faturalara karşı önlem için en etkili yol enerji tasarrufu. Konutlarda enerji tasarrufunun ilk kuralı ise ısı yalıtımından geçiyor” dedi.

Enerjinin yaklaşık yüzde 37’si konut gibi yaşam alanlarında tüketiliyor. Ayrıca tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Yükselen doğalgaz fiyatları ile birlikte evlerin enerji ihtiyacı bu kış faturaların da ısısını artıracak. VERİMDER araştırma departmanının yaptığı hesaplamalarda, “ısı yalıtımı uygulayan yapılarda” konut başına yıllık 2000 TL’ye ★ varan tasarruf sağlamak mümkün.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin; “Enerji Bakanlığımızın da sadece kamu binaları değil Türkiye’deki tüm konutları enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda uyardığı ve bu konuda önlemler almak amacıyla projeler geliştirdiği bir gerçek. Enerji verimliliğini başta yapılarda olmak üzere hayatın her alanında birincil öncelik olarak belirleyen VERİMDER olarak tüm bireyleri enerji ve ısı tasarrufunda etkin olmaya davet ediyoruz. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede malzeme ve kaliteli işçilik ile yapılacak ısı yalıtımı uygulaması sayesinde, binaların ısıtılması ya da soğutulması için harcanacak enerjide ve enerji için ayrılan bütçede %35 - %50 arasında tasarruf sağlanabilir. Ülkemizde ısıtma için kullanılan yakıt ve elektrik tüketimine bağlı olarak, sera gazı salım miktarının ve çevre kirliliğinin azaltılmasına da yardımcı olunur” dedi.

Prof. Alkin sözlerine şunları da ekledi: “Isı yalıtımı sayesinde dış cephenin sıcaklığı ile iç cephenin sıcaklığı birbirine karışmayacağından, yapıları ısıtmak için kullanılacak enerji miktarı düşer. Dolayısıyla ay sonu gelecek doğalgaz faturalarında da gözle görülür bir düşüş gözlenir.”

VERİMDER UYARIYOR: “NEDEN ISI YALITIMI YAPMALIYIZ?”

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER vatandaşları ısı yalıtımı vasıtasıyla tasarrufa çağırırken bu bilinci toplumun her alanında yaymak üzere “Anadolu Buluşmaları” adı altında seminer ve toplantılar düzenliyor. VERİMDER bu toplantılarda özetle şu ana başlıkları vurguluyor:

  • Kış aylarında evi ısıtmak için kullanılan enerjinin %50’si dış cephenin yalıtımsız olması nedeniyle boşa gidiyor. Her ay ödediğiniz doğalgaz faturasının yarısı ısı kaybı nedeniyle buharlaşıyor.
  • Yüksek doğalgaz faturalarını düşürmek ancak ve ancak ısı yalıtımı ile mümkün.
  • Dış cephe ısı yalıtımı, tasarrufun yanı sıra binanın dış yüzeyinde oluşabilecek yoğuşmanın neden olduğu bakteri, mantar, siyah leke ve küflenmenin de önüne geçiyor.
  • Isı yalıtımı, binanın taşıyıcı sistemini rutubetten uzak tutarak, ömrünü uzatıyor, değerini yükseltiyor.

10 MADDEDE ISI YALITIMININ AVANTAJLARI

  • Isı yalıtımı ısı kaybını minimuma indirerek, evinizin yazın soğuk, kışın sıcak kalmasını sağlar.
  • Evinizin bölümleri arasında dengeli oda sıcaklıkları yaratır. Yaşadığınız mekânın daha sağlıklı ve konforlu olmasına yardımcı olur.
  • Hem kendi ekonominize hem de ülke ekonomisine katkı sağlar.
  • Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltır.
  • Binalarda küf ve mantar oluşumunun önüne geçilir.
  • Dış mekân uygulaması olduğu için iç mekanda alan kaybı yaşanmaz.
  • Dış cephede estetik bir görüntü elde edilir.
  • Binaları dış etkenlerden koruyarak; onarım masraflarını düşürür.
  • Binanın beton içindeki demirlerin paslanmasını önleyerek, binanızın depreme karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.
  • 10.Yakıt tüketimini azaltarak, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı pozitif yönde etkisi bulunur.

★Hesaplama Ankara’daki 100 m2 oturma alanına sahip konut üzerinden yapılmıştır.

Bugün 14:47 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
İnşaat son çeyrekte pozitif tarafa geçecek mask
İnşaat son çeyrekte pozitif tarafa geçecek
4A, 4B ve 4C Hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? mask
4A, 4B ve 4C Hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti mask
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti
Çılgın Alışverişler Mutlu mu Etti, Pişman mı? mask
Çılgın Alışverişler Mutlu mu Etti, Pişman mı?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi mask
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

GALERİ

DEAŞ tarafından tahrip edilen El Nuri Camii yeniden restore ediliyor mask
DEAŞ tarafından tahrip edilen El Nuri Camii yeniden restore ediliyor
Kasklı saldırgan önce alışveriş yaptı sonra büfe sahibini vurdu mask
Kasklı saldırgan önce alışveriş yaptı sonra büfe sahibini vurdu
Dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi mask
Dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi
İdlib şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altında kaldı mask
İdlib şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altında kaldı
Orman arazisi üzerinde bulundukları gerekçesiyle Asırlık mahalleye yıkım kararı mask
Orman arazisi üzerinde bulundukları gerekçesiyle Asırlık mahalleye yıkım kararı
Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi mask
Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL