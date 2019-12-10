Başkan Oğuz, sanayici ve iş insanlarıyla buluştu

Sanayiciler yol şikâyetini iletti, Oğuz “yanınızdayız” dedi

Oğuz, sanayicilerin özellikle Saray bölgesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki yolların bozukluğu yönündeki şikâyetlerine ilişkin olarak, Kahramankazan Belediyesi’nin iş veren, istihdam sağlayan sanayicilerin her zaman yanında olduğunu ve buralarda iyileştirme çalışmaları yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Oğuz, yalnızca Ankara’da değil, Türkiye’de sanayi ve üretim alanında önemli bir potansiyele sahip olan Kahramankazan’daki sanayici ve iş insanlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Başkan Oğuz’un yanı sıra, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay, Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Zafer Korkmaz ve ilçedeki kurumların müdürleri ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı. Oğuz ve ilçe protokolü burada, sanayici ve iş insanlarının sorunlarını dinledi. Bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Oğuz burada, gelen talep ve istekleri notlar alarak dinledi.

“İstihdam yaratan başımızın tacıdır”

Oğuz, ilçelerinde istihdam yaratan ve ihracata yönelik faaliyetlerde bulunan sanayici ve iş insanlarına şükranlarını sunduğunu söyledi. Temmuz ayında kurdukları Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi sayesinde çok sayıda vatandaşa yeni iş imkânı sağladıklarını anlatan Oğuz, bu projeye katkılarından dolayı sanayici ve iş insanlarına teşekkür etti. Oğuz, “İlçelerinde istihdam yaratan, ülke ekonomisine katkıda bulunan sanayiciler, yatırımcılar başımızın tacıdır. Kahramankazan Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkânlarımızla bütün sanayici ve iş insanlarımızın yanındayız” dedi.

Sanayicinin yol şikâyeti

Oğuz, ilçedeki sanayicilerden kendilerine gelen önemli şikâyetin özellikle Saray bölgesindeki fabrika ve tesislerin çevresindeki yolların bozukluğu konusunda olduğunu söyledi. Oğuz, bu şikâyetin, bölgede çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılan altyapı çalışmaları sonucu kazılan yollarda oluşan bozukluğun, tekrar eski haline getirilmemesi yönünde olduğunu kaydetti. Bu sorunu ilçe merkezinde de yaşadıklarını ve vatandaşlardan yoğun şikâyetler geldiğinin altını çizen Oğuz, belediyelerinin yetki alanında olup olmamasına bakmadan bu sorunu kendi öz kaynaklarıyla çözdüklerini anlattı. Bu kapsamda kendi yetki alanında olmamasına karşın ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda da asfalt yama, bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirtti. Bunun maliyetinin kendilerine 2 milyon TL olduğunu söyledi. Bu durumu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a iki kez ilettiklerini ve bu konuda yaptıkları harcamaları mahsuplaşma yoluyla kendilerinden isteyeceklerini ifade ettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını anlattı.

Parke taşı ya da beton asfalt

Kahramankazan Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesinin 100 milyon TL olduğunu vurgulayan Oğuz, sanayi tesislerinin ve fabrikaların bulunduğu Saray bölgesindeki alanın çok büyük olduğunu, bütçelerinin tamamını dahi burada yollar için harcasalar yetmeyeceğini ifade etti. Başkan Oğuz, tüm bunlara rağmen, Kahramankazan Belediyesi olarak ellerindeki tüm imkânlar ölçüsünde iş veren, istihdam sağlayan sanayicilerin yanında olduklarını söyledi. Oğuz, bu kapsamda bölgedeki yollarda, parke taşı döşeyerek ya da maliyeti sıcak asfalta oranla daha düşük olan beton asfalt atarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapmaya hazır olduklarını söyledi.