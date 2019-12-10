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Vodafone'dan ihtiyaca göre ayarlanabilen süper uyumlu tarife

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone, faturalı kullanıcıları için yeni bir tarife geliştirdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de bir ilk olan Vodafone Süper Uyumlu Tarife’ye geçenler, tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’i ihtiyaçlarına göre Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden kolayca değiştirebiliyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, faturalı tarife portföyünü yenilikçi ürünlerle geliştirmeye devam ediyor. Vodafone’un ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de bir ilk olan Süper Uyumlu Tarife, faturalı müşterilere tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’i ihtiyaçlarına göre değiştirme imkânı sunuyor. Ayda 36 TL’ye, 5 GB’ı 12 ay boyunca hediye olmak üzere toplam 10 GB mobil internet, 750 dakika ses ve 500 SMS’ten oluşan Süper Uyumlu Tarife’ye gelenler, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden tarife içeriklerini kolayca değiştirebiliyor.

Engin Aksoy: “Müşterilerimize özgür ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyoruz”

Vodafone Süper Uyumlu Tarife’nin içerik değiştirme özelliğiyle müşterilerine telekom sektöründe alışık olmadıkları özgür ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, dijital müşteri deneyimini merkeze aldığımız ürün ve servislerle abonelerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mevcut Uyumlu Tarifeler portföyümüz altında konumlandırdığımız yeni Süper Uyumlu Tarife, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de bir ilk. Süper Uyumlu Tarife’ye geçen müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Süper Uyumlu Tarife, kullanmadığı içeriklerin ziyan olduğunu, ihtiyacı olan içeriklerin ise yetmediğini düşünen müşterilerimiz için tarifelerini tercihlerine göre ayarlama imkânı sunuyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz.”

İhtiyaca göre ayarlanabilen tarife

Vodafone Süper Uyumlu Tarife, 5 GB’ı 12 ay boyunca hediye olmak üzere toplam 10 GB mobil internet, 750 dakika ses ve 500 SMS içeriğiyle sunuluyor. Müşteriler, dilerse, kullanmadıkları SMS’leri azaltabiliyor; internet, dakika içeriklerinden ihtiyaç duydukları alternatifleri seçebiliyor. Seçilen yeni içeriklere göre Süper Uyumlu Tarife’nin fiyatı da güncelleniyor. Müşteriler, yeni tarife fiyatını onayladıktan sonra güncel tarifeyi kullanmaya başlayabiliyor. Süper Uyumlu Tarife’nin içeriği her fatura döneminde sadece bir kez değiştirilebiliyor.

Vodafone Süper Uyumlu Tarife’ye geçmek isteyen müşterilerin, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri ya da www.vodafone.com.tr’ye girmeleri yeterli oluyor.
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