Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:36 TSİ- Belediye G: Bugün 15:40 TSİ

Keçiören'de 20 günde 25 kişiye iş imkanı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İstihdam seferberliği kapsamında hayata geçirdiğimiz Kariyer Ofisi planlamamız olumlu sonuçlar veriyor. İşsizlik problemini kamu ve özel teşebbüs temsilcileriyle el ele vererek aşacağız. Bu hafta belediyemizin servisiyle mülakata götürdüğümüz 21 vatandaşımızdan 3’üne daha iş imkânı sağladık” dedi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

BAŞKAN ALTINOK: KARİYER OFİSİMİZ OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla açılan ve Türkiye’de ilk olma özelliğiyle çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, bu hafta mülakata gönderilen vatandaşların 3’üne daha iş imkânı sağladı. Keçiören Belediyesi hizmet binasında istihdama dönük çalışmalarını sürdüren Kariyer Ofisi’nin 65 firma, 1091 üye ile birlikte faaliyetleri devam ederken, 20 günlük sürede toplamda 25 kişiyi yeni işleriyle buluşturdu. Kariyer Ofisi’nde toplamda 79 iş ilanı yayınlanmış olup şuanda 59 iş ilanı aktif olarak yayında, 20 ilan ise personel alımının ardından pasif konuma düşmüştür.

İLK TOPLU MÜLAKAT GEÇEN HAFTA YAPILDI

Geçtiğimiz hafta ilk toplu mülakatı gerçekleştiren Kariyer Ofisi, çocuk gelişimi, kameraman, psikolog, radyo, televizyon uzmanı, drama ve tiyatro uzmanı arayışında olan bir firma ile 15 kişiyi görüştürmüş, özgeçmiş üzerinden yapılan değerlendirmelerle de bu 15 kişi mülakata hak kazanmıştı. Ön görüşmede başarı elde eden vatandaşlar ise iş başı yapmaya başlamıştı. Söz konusu firmanın sahibi Cesur Ayhan da, Keçiören Belediyesi ile kariyer.kecioren.bel.tr<https://kariyer.kecioren.bel.tr/> üzerinden iletişim sağlayıp, bu hizmetinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür etmişti.

ÜLKEMİZİN KALKINMASINA DAHA FAZLA KATKIDA BULUNACAĞIZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği istihdam seferberliğine Kariyer Ofisi planlamasıyla ivme kazandırdıklarını kaydederek şunları söyledi:

“İşverenin ve iş arayanın birbirlerine ulaşmasında kolaylık sağlayan Kariyer Ofisimiz, İŞKUR, özel istihdam büroları, eğitim ve danışmanlık şirketleri, Keçiören ve Ankara’da faaliyet gösteren işverenlerle iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda iş arayanların mesleki gelişimlerini takip etmeye ve kariyer planlamalarını yapmalarına destek oluyor. Daha sistematik hale getireceğimiz bu hizmetimizle Keçiören’in, Ankara’nın ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacağız” dedi.

WEB ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPILIYOR

Keçiören Belediyesi resmi web sayfasından sadece iş arayanlar değil işverenler de personel talepleri için ilanlarını kariyer.kecioren.bel.tr<https://kariyer.kecioren.bel.tr/> üzerinden yayınlayabiliyorlar. İş arayanlar, detaylı bilginin yer aldığı web portalı üzerinden belediyeye gelmeden özgeçmişlerini gönderilebiliyorlar.​
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yenimahalle’de narkotik işbirliği mask
Yenimahalle’de narkotik işbirliği
YENİMEK sakinlerine geri dönüşüm eğitimi mask
YENİMEK sakinlerine geri dönüşüm eğitimi
Başkan Oğuz, sanayici ve iş insanlarıyla buluştu mask
Başkan Oğuz, sanayici ve iş insanlarıyla buluştu
Dev projelerle Sincan bambaşka olacak mask
Dev projelerle Sincan bambaşka olacak
Sincan Belediyesi güçlü filosuyla kışa hazır mask
Sincan Belediyesi güçlü filosuyla kışa hazır
İki mahalle köşe bucak temizlendi mask
İki mahalle köşe bucak temizlendi
Çocuklar işaret dili öğrendi, gösteri yaptı mask
Çocuklar işaret dili öğrendi, gösteri yaptı
Yaşar, Kangallıları yalnız bırakmadı mask
Yaşar, Kangallıları yalnız bırakmadı
Yaşamkent pazaryerinde sona gelindi mask
Yaşamkent pazaryerinde sona gelindi
Etimesgut'ta 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' mask
Etimesgut'ta 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok'

Bugün 15:36 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle’de narkotik işbirliği mask
Yenimahalle’de narkotik işbirliği
Keçiören'de 20 günde 25 kişiye iş imkanı mask
Keçiören'de 20 günde 25 kişiye iş imkanı
Dev projelerle Sincan bambaşka olacak mask
Dev projelerle Sincan bambaşka olacak
Sincan Belediyesi güçlü filosuyla kışa hazır mask
Sincan Belediyesi güçlü filosuyla kışa hazır
Çocuklar işaret dili öğrendi, gösteri yaptı mask
Çocuklar işaret dili öğrendi, gösteri yaptı
Yaşar, Kangallıları yalnız bırakmadı mask
Yaşar, Kangallıları yalnız bırakmadı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi mask
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar? mask
2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar?

GALERİ

Kasklı saldırgan önce alışveriş yaptı sonra büfe sahibini vurdu mask
Kasklı saldırgan önce alışveriş yaptı sonra büfe sahibini vurdu
Dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi mask
Dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi
İdlib şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altında kaldı mask
İdlib şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altında kaldı
Orman arazisi üzerinde bulundukları gerekçesiyle Asırlık mahalleye yıkım kararı mask
Orman arazisi üzerinde bulundukları gerekçesiyle Asırlık mahalleye yıkım kararı
Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi mask
Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi
Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma polis merkezinde bitti mask
Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma polis merkezinde bitti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL