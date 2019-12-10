Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:08 TSİ- Sağlık G: Bugün 17:11 TSİ

Şah damar hastalığının ameliyatsız tedavisi mümkün

Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Akdağ, şah damar hastalığının tanısı ve modern tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Beyne kan akışını sağlayan şah damarları, tıpkı kalp damarları gibi daralıp tıkanabiliyor. Karotis arter hastalığı adı verilen bu durum, birçok nedenle ortaya çıkabiliyor, kalıcı felçlik gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor ve hatta yaşamı tehdit edebiliyor. Karotis arter hastalığından korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra modern tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde hastalık kontrol altına alınabiliyor.

Yaşam şekli ve sağlıksız beslenme şah damar hastalığı nedeni

Sağlıksız beslenme, fazla kilo, alkol ve sigara tüketimi, kolesterol ile kan şekerinin kontrol altına alınamaması, hipertansiyon gibi nedenlerle şah damarlarda oluşan tıkanıklığa bağlı olarak damar içerisinde pıhtılar oluşur. Daralmış damar duvarında oluşan bu pıhtıların koparak beyne atması sonucu hastada kalıcı veya geçici felçlik gelişebileceği gibi, şah damarında oluşan darlıklar beyne giden kan akımını bozarak beyinde hasara yol açabilir.

Baş dönmesi, bayılma, ani görme kaybı varsa…

Şah damar tıkanıklığı olan hastalarda en sık görülen belirtiler; baş dönmesi, bayılma, ani görme kaybı, yüzde uyuşma, kol ve bacaklarda oluşan güç kaybıdır. Şah damar tıkanıklığı olduğu düşünülen hastalarda tanıya yönelik yapılması gereken ilk tetkik karotis doopler ultrasonografidir. Şüpheli darlık saptanması durumunda, bilgisayarlı tomografive MR anjiyografi ile darlığın derecesi belirlenir. Darlığın yüzdesi, klinik durumları ve taşıdıkları ek risk faktörlerine göre de tedavi planlaması yapılır. Tedavide kan sulandırıcı ilaç tedavisi, açık ameliyat ve stenleme yöntemleri gibi seçenekler bulunmaktadır. Hasta için hangi tedavinin uygun olduğu; kardiyoloji, nöroloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarının ortak vereceği karara göre belirlenmektedir.

Uygun hastalara anjiyografi yöntemiyle stentleme

Şah damar tıkanıklıklarında, lokal anestezi ile gerçekleştirilen ve girişimsel olarak uygulanan işlemde, kateter yoluyla damardaki darlık genişletilmekte ve tıkanan bölgeye stent yerleştirilmektedir. Damar darlıklarında kullanılan stentler metalden yapılmış kafes tarzında yapılardır. Şah damarında stentleme sırasında darlığın üstüne özel bir filtre yerleştirilerek, beyne atabilecek büyük pıhtı parçaları engellenebilir. Stent sonrası hastanın beyin hasarı ve felç riski de önemli oranda azalmaktadır.

Atardamar sağlığı için…

Karotis arter hastalığının önlenmesinde; yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz önemli bir yere sahiptir. Hastalığın ortaya çıkma riskini azalttığı gibi, kötü bir seyirle ilerlemesine engel olmaktadır. Sağlıklı bir diyet uygulanması ve ideal kilonun korunması, kolesterol ve kan basıncı seviyesinin normal sınırlarda kalmasına yardımcı olur, iyi kolesterol (HDL) seviyesinin yükselmesini sağlar. Hasta için hangi tip fiziksel aktivitenin uygun olabileceği hastanın mevcut sağlık durumu ve yaşı göz önüne alarak doktor tarafından belirlenmelidir. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması, atardamar sağlığı için de kritik öneme sahiptir. Ayrıca hipertansiyon, diyabet, stres ve kardiyovasküler risk faktörlerinin aynı zamanda karotis hastalığında da etkili olduğu unutulmamalıdır.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir mask
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir
Sinir sıkışması kadınları daha çok etkiliyor mask
Sinir sıkışması kadınları daha çok etkiliyor
Vitrinlere bakma ihtiyacı duyuyorsanız dikkat! mask
Vitrinlere bakma ihtiyacı duyuyorsanız dikkat!
Uyurken modem kapatılmalı mask
Uyurken modem kapatılmalı
Prostat hastalarının endişesi son buluyor mask
Prostat hastalarının endişesi son buluyor
Beyin Tümörünün En Yaygın Belirtisi Baş Ağrısı! mask
Beyin Tümörünün En Yaygın Belirtisi Baş Ağrısı!
Dikkat! Bu risk faktörlerinden birine bile sahipseniz… mask
Dikkat! Bu risk faktörlerinden birine bile sahipseniz…
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat mask
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Günleri'nde canlı yayınla ameliyat
Piste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş çıkarttı mask
Piste çıkan ambulanslar, yarış arabalarına taş çıkarttı
Septik şok geçiren hasta helikopter ambulansı ile İstanbul’a nakli yapıldı mask
Septik şok geçiren hasta helikopter ambulansı ile İstanbul’a nakli yapıldı

Bugün 17:08 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Vitrinlere bakma ihtiyacı duyuyorsanız dikkat! mask
Vitrinlere bakma ihtiyacı duyuyorsanız dikkat!
Kibar ve nazik görünümlerine aldanmayın! mask
Kibar ve nazik görünümlerine aldanmayın!
Tütün ürünleri diş etine zarar veriyor! mask
Tütün ürünleri diş etine zarar veriyor!
Damar Check-Up'ı nedir? mask
Damar Check-Up'ı nedir?
Bacak damar tıkanıklıklarında öncelik ilaç tedavisi... mask
Bacak damar tıkanıklıklarında öncelik ilaç tedavisi...
Yemeğin ardından karın ağrısı başlıyorsa… mask
Yemeğin ardından karın ağrısı başlıyorsa…
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi mask
Yetiştirme yurdundan milli takıma uzanan başarı hikayesi
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın
2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar? mask
2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar?

GALERİ

Kasklı saldırgan önce alışveriş yaptı sonra büfe sahibini vurdu mask
Kasklı saldırgan önce alışveriş yaptı sonra büfe sahibini vurdu
Dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi mask
Dağcıları aramak için 40 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi
İdlib şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altında kaldı mask
İdlib şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle sular altında kaldı
Orman arazisi üzerinde bulundukları gerekçesiyle Asırlık mahalleye yıkım kararı mask
Orman arazisi üzerinde bulundukları gerekçesiyle Asırlık mahalleye yıkım kararı
Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi mask
Eşi silahlı saldırıya uğradı genç kadın şok geçirdi
Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma polis merkezinde bitti mask
Yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma polis merkezinde bitti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL