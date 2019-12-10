Yenimahalle’de narkotik işbirliği

Personelden uyuşturucuyla mücadeleye tam destek

Narkotik uzmanları, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde verilen eğitimde; Yenimahalle parklarında görev yapan personel ve güvenlik görevlisi 350 personelden destek istedi.

Narkotik şubenin çalışmaları hakkında belediye çalışanlarına kısa bir sunum yapan yetkililer uyuşturucu alış-verişinin büyük çoğunlukla parklarda yapıldığının altını çizerek “Bizler çok çalıyoruz. Ancak, Ankara’nın yüzölçümü ve nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurarak sizlerle işbirliği yapmak uyuşturucu illetinin kökünü kazımamıza büyük fayda sağlayacak” dedi.

Uyuşturucu, aileye düşen ateş gibi

Sahada çalışan personele daha fazla görev düştüğünü hatırlatan narkotik uzmanı “Uyuşturucu, aileye düşen ateş gibi. Hedefimiz hep birlikte geleceğimiz olan çocukları ve gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan korumak. Unutmayalım ki, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak sadece biz polislerin değil ailelerin ve toplumun da görevidir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak bu seminerlerle, uyuşturucu ile mücadelede kolluk kuvvetlerine destek olunmasının sağlanmasını ve ihbar mekanizmasını geliştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Görev yerlerinde yaşadıkları, gözlemledikleri bazı olayları yetkililerle paylaşan belediye personelleri de Narkotik ekiplerine kolaylıklar dileyerek, işbirliğine tam destek vereceklerinin sözünü verdi.