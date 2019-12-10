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Sompo Sigorta ilk 100 Vergi Rekortmeni Arasında

Sektörün kâr ederek büyüyen en hızlı şirketi unvanına sahip Sompo Sigorta, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2018 yılında en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 şirket arasında yer aldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Sektörün kâr ederek büyüyen en hızlı şirketi unvanına sahip Sompo Sigorta, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2018 yılında en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 şirket arasında yer aldı.

Küreselde 132 yıllık geçmişi ve inovatif, rekabetçi kurum kültürü ile faaliyet gösteren Sompo Sigorta, sektörün kâr ederek büyüyen en hızlı şirketi unvanını koruyor.Sompo Global’de perakende platform ülkelerinin yönetim merkezi haline gelerek sürdürülebilir başarısına devam eden Sompo Sigorta, kurumlar vergisinde de ilk 100 vergi rekortmeni arasına girdi.

Sompo Sigorta, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2018 yılında 93 milyon TL’lik vergi ödemesiyle 75. sıraya yerleşti. İlk 100 arasında 3 sigorta ve 4 BES şirketi yer alıyor.

Sompo Sigorta ve Sompo Grubu Perakende Platformu CEO’su Recai Dalaş yaptığı değerlendirmede; “Ekonomisi güçlü olan ülkeleri göz önüne aldığımızda, bu ülkelerin sigorta sektöründe de yüksek penetrasyona sahip olduğunu görüyoruz. Dünyada ve bilhassa gelişimini tamamlamış ülkelerde, sigorta sektörü,ekonominin en hayati mekanizmalarından biri. Ülkemizde de sektör adına, gerek yarattığı istihdam, sağladığı güvencelerle ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve nihayet ürettiği katma değer ve vergi katkısı açısından önemli adımlar atıyor. Biz de Sompo Sigorta Türkiye olarak bu gelişmeleri önemsiyor ve destekliyoruz. 2018 yılı ilk 100 vergi listesinde 7 sigorta sektörü şirketinin yer almasını sektörümüz adına çok kıymetli görüyoruz. Bu listede Sompo Sigorta olarak yer almaktan da büyük gurur duyuyoruz. 2002 yılında kurulan genç bir şirket olarak vergi sıralamasında son iki yıldır üst üste ilk 100’de yer almayı hem şirketimiz hem de sektör açısından çok kıymetli görüyorum. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon faizlerin çok üzerinde öz sermaye kârlılığı elde ettik. Türkiye sigorta pazarında sürdürülebilir teknik kârlılık ve büyüme performansı açısından önemli başarılara imza attık. Çalışıyor, başarıyor ve en temel sorumluluklarımızdan olan vergimizi ödeyerek ülkemize hizmet ediyoruz. Türkiye’de büyümek için de yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.
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