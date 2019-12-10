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Ünlü İsim Şok Etti: 1 Saatte 4 Mağazadan Hırsızlık Yaptı... Cezaevine Girecek!

1 saat içerisinde 4 mağaza soyan ve hırsızlık suçlamasıyla tutuklu yargılanmakta olan Instagram'ın en ünlü isimleri arasında yer alan Monique Marina Agostino, mahkeme tarafından 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Monique Marina Agostino, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarıp, en ünlü isimlerden biri olmayı başarmıştı. Fakat henüz 24 yaşında olan Monique Marina Agostino,  1 saat içerisinde 4 farklı mağazadan hırsızlık yapınca hem hayatını hem de kariyerini tamamıyla çöpe attı.

Avustralya'nın Sydney şehrinde ikamet etmekte olan, henüz 24 yaşındaki genç fenomen Monique Marina Agostino, 2018 yılı içinde Kasım ayında hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından dolayı polis ekiplerinin çalışmasıyla birlikte yakalandı ve ardından mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, aracında yüzlerinde maske bulunan şahıslarla beraber sahil şeridinde yer alan mağazaların bulunduğu alan doğru gelen Agostino, 1 saat içerisinde 25 dakika ortalamayla 4 mağazaya girip hırsızlık yapıp çıktı.

Kıyafetlerle sınırlı kalmayan nakit para ve kredi kartı da çalan Agostino isimli fenomen, çaldığı kartlarla hemen fast foos restoranlarına giderek doyasıya alışveriş yaptı.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip çalışmaları sonucunda yeri tespit edilen 1 çocuk sahibi Agostino'nun üzerinden uyuşturucu maddeler de bulundu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan fenomen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birkaç gün önce hakkındaki kava sonuçlanan genç model 24 ay hapis cezası aldı.

Genç modelin karara itiraz ederek yeniden yargılanmasını talep edeceği de ifade edildi.

24 Ay Cezaevinde Kalacak

1 saat içerisinde 4 farklı mağaza soyan ve yakalandığı esnada üzerinde uyuşturucu maddeler bulunduğu görülen ünlü model 24 ay yani 2 yıl boyunca cezaevinde kalacak.

Kariyerinde hızla ilerleyen ve şöhret basamaklarını oldukça hızlı bir şekilde çıkan Monique Marina Agostino, yaptığı bu hareketle birlikte hem hayatını, hem de kariyerini bir torba içerisine koyarak çöpe attı.

Monique Marina Agostino'yu seven hayranları Instagram hesabından kendsine sürekli destekler şekilde yorumlarda bulundu. Yine binlerce takipçisi ise, cezaevinden çıktığında okuması için mesajlar gönderdi. 

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