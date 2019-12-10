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Ahu Yağtu Göğüs Dekoltesiyle En Çok Beğenilen İsimlerden Oldu!

Türkiye'de oldukça geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü oyunculardan biri olan Ahu Yağtu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı. mini etekli ve göğüs dekolteli fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı. Yağtu'nun yaptığı paylaşımı hayranları tarafından oldukça takdir edilirken, söz konusu fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Kadın dizisinde hayat verdiği Pırıl isimli karakterle birlikte Türkiye'nin en beğenilen oyuncuları arasına girmeyi başaran ünlü oyuncu Ahu Yağtu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Bu kez de mini etekli ve göğüs dekolteli bir fotoğraf paylaşan Yağtu, binlerce beğeni ve yorum alarak yine gündeme geldi.

Çok Beğenildi

Güzel oyuncu Yağtu, güzelliğini gözler önüne serdiği fotoğrafla birlikte Instagram'ın bugünkü gündemleri arasında yer aldı. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın dizisinde Pırıl karakterine hayat veren ve ilk sezonun oldukça öne çıkan karakterlerinden biri olan oyuncu, 3.sezonda kısa süre yapımda yer aldı. Son bölümlerde yapımdan çıktı. Oyuncunun yapımdan ayrılıp ayrılmadığı merak edilirken, hakkında çıkan iddialar genel olarak ayrıldığı yönünde.

Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden birisi olan Yağtu, kırmızı elbisesiyle göğüs dekolteli poz verdi. Yaz aylarından kaldığı düşünülen fotoğrafını herhanigi bir filtre eklemeden orijinal haliyle paylaşan ünlü oyuncu, dakikalar içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ahu Yağtu Kimdir?

Güzel oyuncu 11 Temmuz 1978'de İzmir'de hayata gözlerini açmış ve çocukluk yıllarını tamamen Karşıyaka'ya geçmiştir. Sanat okulundan mezun olan Yağtu'nun anne ve babası henüz kendisi çok küçük yaşlardayken boşanmıştır. 14 yaşında model olma hayali kuran Yağtu, İstanbul'a taşınmıştır.

İş hayatına 1993 yılında modellik yaparak başlayan ve zaman içerisinde moda editörlüğü, stil danışmanlığı gibi birçok iş dalına atlamıştır. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncularında oyunculuk dersi alarak bu alana yoğunlaşmıştır.

Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının bir dönem sunucusu olan Yağtu, çok sayıda reklam filminde rol almış ve şöhret kazanmıştır.

2001 yılında 90 - 60 - 90'da, Kampüsistan'da, Komiser Nevzat'ta, Kavak Yelleri'nde, Aşk ve Ceza'da rol almıştır. 

Bugün 19:54 TSİ - Gündem

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