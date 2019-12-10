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2 Çocuk Annesi Kadın'ın Akıllara Zarar Ölümü: Büyük Şüphe!

Burdur'da yaşanan söz konusu olayda oğlunun doğum gününde astsubay kocasıyla yaşadığı arbede sonucunda hastaneye kaldırılan kadın hayata gözlerini yumdu. Talihsiz kadının olayın yaşandığı gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Burdur'da oğlunun doğum gününü kutladıkları esnada astsubay eşi ile girdiği tartışma sonucunda yaralandığı iddia eden 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede 5 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuklarının Gözleri Önünde Yerde Kaldı

Alınan bilgilere göre söz konusu olay 5 Aralık 2019 tarihinde akşam saatlerinde Burdur'un merkez bölgesinde yaşandı.

Yaşının 41 olduğu öğrenilen M.E. ise 38 yaşındaki eşi Gül E. arasında hala belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. 18 yaşında olan İ.E.'nin doğum gününde meydana gelen olayda yapılan iddialara göre astsubay baba M.E. ile eşi Gül E. arasında bir arbede meydana geldi. Yaşanan arbede sonucunda yaralanan talihsiz kadın çocuklarının gözleri önünde yerde kaldı.

Hayat Mücadelesinden Yenik Ayrıldı

Hemen çağrılan ambulansla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül E., durumunun ağırlaşmasıyla birlikte buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların darp şüphesiyle birlikte polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. O anlar yaşanırken hastanede koridorunda bekleyen M.E. gözaltına alındı.

Gül E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 günlük hayal mücadelesinden yenik ayrıldı. Gül E.'nin cansız bedeni otopsi çalışması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside Gül E.'nin kafasında darp izi olduğu ortaya çıktı.

Olay Günü Paylaşım

Gül E.'nin olayın yaşandığı gün sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaotığı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne değindi ve Türk kadınlarına "Kahraman Türk Kadını" diyerek seslendiği; sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın yazısı paylaştığı dikkat çekti.

M.E. isimli koca, emniyette alınan ifadesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.E.'nin verdiği ilk ifadede tartışma sırasında meydana gelen itekleme esnasında eşinin başını sert bir cisme çarparak yere düştüğünü söylemesi şüphe uyandırdı. 

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