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Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Şırnak İdil ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan EYP'yi imha etmek için çalışma yaptığı esnada EYP'nin infilak etmesiyle birlikte şehit olan PAMİT Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cansız bedeni, helallik alınmaz üzere evine getirildi. Binlerce kişi, şehidin cenazesine katıldı.

Enver Yılmaz
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Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in Türk bayrağıyla sarılan cansız bedenini, Orta Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan evine getiriliş anında vatandaşlar olabildiğince yüksek sesle "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla yeri göğü inletti.

Şehidimize Son Veda

Şehit Çevik'in tabutuna sımsıkı sarılarak gözyaşlarına boğulan annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları yürek dağladı.

Duaların okunması ve helallik alınmasıyla birlikte cenaze aracına yüklenen şehidimizin cansız bedeni Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürülmek üzere yola çıktı.

İkindi Namazı Sonrasında Toprağa Verildi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cemil Özdemir ve onlarca jandarma personelinin de şehidimizin evine geldiği görüldü. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cansız bedeni, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikinci vakti kılınan namaz sonrasında binlerce kişiyle birlikte defnedildi.

Şırnak'ta Şehit Düştü!

İdil İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanı içerisinde bulunan Sarıköy sınırları içindeki Pisikayası Tepesi güzergahında, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan EYP olduğu farkedildi.

aylayıcıya uzman ekipler müdahale ettiği esnada bir patlama yaşandı. Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ve Bomba İmha Uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit düştü. Patlamayla birlikte 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Parfüm Kokusu Yerine Barut Kokusunu Tercih Etti!

Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, 15 Kasım 2019 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda yer aldığı görüldü.

Parfüm kokusu yerine barut kokusu tercih ettiği yönünde bir tweet girilen şehidimiz bu videoyla birlikte yürekleri dağladı.

Bomba imha uzmanlarının faaliyeterinin gösterildiği söz konusu videoda, Özel bomba imha uzmanı üniformasının içerisindeki Çevik, arazi üzerinde tuzaklanmış bir patlayıcı fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde imha ediyor. Ardından ise kaskını çıkararak baş parmağıyla "onay, başarı" anlamında kullanılan işareti yapıyor.

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