Zalim İstanbul'un Cereni Sosyal Medyanın Gündemine Düştü!

2.sezonuyla birlikte ekranlarda gösterimine devam edilen Zalim İstanbul isimli dizide Ceren karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkan Bahar Şahin, son bölüme gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla birlikte Twitter kullanıcıları tarafından takdir edildi. Twitter'da adından çok sık bahsedilmesi sebebiyle TT listesine yerleşen Şahin, kısa sürede ilk sıradaki yerini aldı.

Daha önce dizideki bekaret sahnesiyle çok konuşulan ve gündemden düşmeyen Ceren'in, Şeniz'in planı çerçevesinde bebeğini kaybettiği anlar, izleyicilere dizi olduğunu unutturup gerçekmiş gibi bir etki bıraktı.

Ceren'in bebeğini kaybetmesine ve girdiği ruh haline oldukça üzülen izleyiciler, ağladığı anların gerçek olduğunu aktaran binlerce yorum yaptılar.

Bahar Şahin'in oyunculuk kariyerindeki belki de en başarılı performanslardan birisi olduğunun altını çizen izleyiciler, acının yüzünden hissedildiğini ve efsane olduğunu söylediler.

Bu ve bunun gibi binlerce tweet paylaşıldı.

Bahar Şahin Kimdir?

26 Mayıs 1997 yılında Ankara'da hayata gözlerini açan Bahar Şahin aslan Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi alan ve bu konuda çok fazla çalışmalar yaparak başarıya ulaşmak adına elinden gelen her şeyi yapan ünlü şarkıcı, ilk oyunculuk deneyimnii O Hayat Benim isimli dizide gerçekleştirmiş ve hemen sonrasında Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi sinema filmlerinde oyunculuğunu konuşturmuştur.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen Zalim İstanbul isimli diziyle birlikte izleyenlerin oldukça beğenisini toplayan ve hemen hemen her bölüm sonrası sosyal medyadan övgü yağmuruna tutulan Bahar Şahin, 1.65 metre boya sahiptir ve 48 kilodur. İkizler burcu olan Bahar Şahin, sosyal medyanın en ses getiren isimlerinden biri olmasının yanı sıra şahsi Instagram hesabında da mükemmel bir hayran kitlesi bulunmaktadır.

Bahar Şahin'in yaptığı hareket her ne olursa olsun arkasında duran sosyal medya takipçileri, hemen hemen kimse de bulunmayan bir kitle olarak değerlendirilmektedir. Güzel oyuncunun attığı her fotoğraf dakikalar içerisinde binlerce beğeniye ulaşmaktadır.