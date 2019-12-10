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"Kılıbık Adam" 12 Yıllık Eşi İçin Pespembe Evde Yaşıyor!

Gaziantep'de kendisine "kılıbık" ismi veren bir koca, eşinin pembe renge oldukça ilgi göstermesinden dolayı ev ve arabasının hemen hemen her noktasını pembe renge boyadı. Eşyaları pembe renkli satın aldı. Mutfakta önlük giyip eşine yardım da eden koca, kadına şiddete bu vesileyle tepki gösterdi.

Enver Yılmaz
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Şahinbey ilçe sınırlarında yer alan Akkent Mahallesi'nde, 12 yıllık evli olan Ertay ailesinin evine giren gözlerine inanmıyor. Eşinin pemb renge olan ilgisi sebebiyle evin hemen hemen her noktasını pembeyle donatan Mustafa Ertay, eşine jest yaptı ve mutfaktan salondaki eşyalara kadar her alandaki eşyayı pembe renge boyadı.

Sanayideki araç boyacısının yardımıyla beyaz eşyaları boyayan 2 çocuk sahibi Ertay, kadına şiddete de sert tepki gösterdi. Eşinin renkleri çok sevdiğinden dolayı balkon duvarından yatak odasına kadar evin her noktasında pembe renk kullandığını anlatan Eray, işten eve geldiğinde de önlüğü takarak mutfakta eşine yardım ettiğini söyledi.

Çocuklarının eğitimi ve gelişimi için büyük bir mücadele içerisinde olan Dilek ve Mustafa Eray çifti, bu güzel evlilikleriyle yakınlarının da beğenisini alıyor.

Evlerine gelen herkesin pozitif bir enerji alarak evden ayrıldığını açıklayan Ertay çiftinin, evlerinin her köşesinde pembe rengi bulmak mümkün.

Kızlarının evlerinin içerisinde spor yapabilmesi ve can sıkıntılarını giderebilmesi için bir de ev içerisine salıncak yapan baba Eray, mufakta bulaşık yıkıyor, eşi Dİlek'e çay servisinde bulunuyor ve kendisinin "kılıbık" olduğunu söylüyor.

"Eşimi Kuaföre Yollamadım"

Eşinin renkleri çok sevdiğini açıklayan Mustafa Ertay, canlı renklerin enerjisini ikisinin de sevdiğini, böyle bir şeyler tasarlayıp uyguladıklarını anlattı.

Eve her geçen gün yenilikler kattıklarını da sözlerine ekleyen Ertay, eşinin moda tasarımcısı olduğunu ve bu sayede her şeyi kendilerinin üretmeye gayret ettiklerini anlattı.

Dolap, duvar ve eşyaları diledikleri gibi boyadıklarını ifade eden Eray, hazır almadıklarını aktardı. Kendisinin evde eşine yardım ettiğini, eşinin de kendisine yardımcı olduğunu, iki tane kızları olduğunu; nasıl bir damada sahip olmak istiyorlarsa, eşine de öyle bir koca olmaya çalıştığını aktardı.

12 yıllık evlilikleri esnasında eşini bir kez olsun kuaföre yollamadığını anlatan Mustafa Ertay, eşinin kendisine hürmet ettiğini, kendisinin de ona karşılık yardımcı olmaya çalıştığını; 2 tane kızlarıyla güzel zamanlar geçirdiklerini, bol bol spor yaptıklarını, boş her anlarında bisiklet sürdüklerini söyledi. 

Bugün 21:10 TSİ - Yaşam

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