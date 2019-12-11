Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:48 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:16 TSİ

Hamburgercilerdeki Eldivenlerin de Yıkanması Gerekiyor!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, son dönemde özellikle hamburgercilerde sık kullanılan siyah eldivenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İdeal ağırlığın korunması için sağlıklı beslenme ne kadar önemliyse, vücut dengemizi korumak ve sağlıklı bireyler olabilmemiz açısından besin türleri, pişirme yöntemleri ve tüketim şekilleri de önem arz etmektedir. Besinleri fırında pişirmek veya haşlama yöntemi ile hazırlamak sağlıklı yağ asitlerini kaybetmeden ve protein denatürasyonuna yol açmamış olacaktır. Besinleri pişirme yöntemlerinin yanı sıra tüketme şekilleri de bu açıdan önemlidir.

El hijyeni eksikliği enfeksiyon sebebi!

Yemekten hemen önce su içilmemesi de, sağlık açısından önemlidir. Mide asit dengesini su ile seyreltikten sonra yemeye başlamak, ağız yoluyla alınacak mikropların artmasına ve hastalık riskinin oluşmasına sebebiyet verir. Bu sebeple yemeklerden yarım saat-45 dakika öncesinde su tüketimi sonlanmalı yemek bitiminden sonra tekrar su tüketimi ile devam edilmelidir. Ağız yoluyla alınabilecek mikropların, en sık el hijyeniyle alakalı olduğu görülmüştür. Eller iyi temizlenmeden ya da dezenfekte edilmeden yemeye başlandığında bu durum, mide bağırsak hastalıklarına yol açabilecek bir çok viral enfeksiyona sebebiyet verebilmektedir.

Yıkanması gerekiyor

Herhangi bir yemeği el ile yediğimizde, aslında hastalıklara büyük bir kapı açıyoruz. Elimizi iyi yıkamadığımız ve el hijyenimiz yeterli olmadığı zaman, el ile tüketilebilecek besinler olan; hamburger ve sakatat tarzı besinler, bedenimizin içerisine elimizde bulunan mikroorganizmaları göndermiş oluyoruz. Bu nedenle; hamburger gibi el ile yenen yemekleri dikkatli tüketmenizi öneririm. Besinleri tüketirken eldiven kullanılması kısmen daha avantajlıdır. Ancak orada da eldivenli olarak ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Eldiven pudrasının olmamasını ve mümkünse steril eldiven tercih edilmesini tavsiye ederim.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Batı tarzı beslenme akneye neden olabiliyor! mask
Batı tarzı beslenme akneye neden olabiliyor!
Bonding uygulaması ile 15 dakikada gülüş tasarımı mask
Bonding uygulaması ile 15 dakikada gülüş tasarımı
Şah damar hastalığının ameliyatsız tedavisi mümkün mask
Şah damar hastalığının ameliyatsız tedavisi mümkün
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir mask
Sakatlığa rağmen spora devam etmek kariyeri bitirebilir
Sinir sıkışması kadınları daha çok etkiliyor mask
Sinir sıkışması kadınları daha çok etkiliyor
Vitrinlere bakma ihtiyacı duyuyorsanız dikkat! mask
Vitrinlere bakma ihtiyacı duyuyorsanız dikkat!
Uyurken modem kapatılmalı mask
Uyurken modem kapatılmalı
Prostat hastalarının endişesi son buluyor mask
Prostat hastalarının endişesi son buluyor
Beyin Tümörünün En Yaygın Belirtisi Baş Ağrısı! mask
Beyin Tümörünün En Yaygın Belirtisi Baş Ağrısı!
Dikkat! Bu risk faktörlerinden birine bile sahipseniz… mask
Dikkat! Bu risk faktörlerinden birine bile sahipseniz…

Bugün 09:48 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hamburgercilerdeki Eldivenlerin de Yıkanması Gerekiyor! mask
Hamburgercilerdeki Eldivenlerin de Yıkanması Gerekiyor!
Batı tarzı beslenme akneye neden olabiliyor! mask
Batı tarzı beslenme akneye neden olabiliyor!
Bonding uygulaması ile 15 dakikada gülüş tasarımı mask
Bonding uygulaması ile 15 dakikada gülüş tasarımı
Şah damar hastalığının ameliyatsız tedavisi mümkün mask
Şah damar hastalığının ameliyatsız tedavisi mümkün
Kibar ve nazik görünümlerine aldanmayın! mask
Kibar ve nazik görünümlerine aldanmayın!
Tütün ürünleri diş etine zarar veriyor! mask
Tütün ürünleri diş etine zarar veriyor!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın

GALERİ

Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler mask
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü mask
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü
Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı mask
Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı
Tersane’nin boya deposunda yangın mask
Tersane’nin boya deposunda yangın
Depreme kahvede yakalanan vatandaşların panik halleri kamerada mask
Depreme kahvede yakalanan vatandaşların panik halleri kamerada
Çift yönlü yolda dönüş yapmak isteyen motosikletli trafik poilisine otomobil çarptı mask
Çift yönlü yolda dönüş yapmak isteyen motosikletli trafik poilisine otomobil çarptı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL