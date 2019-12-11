Mamak'ta doğadaki canlılar unutulmadı

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik hizmetleri ekipleri, kışın doğadaki hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemek artıkları, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor.
Şefkat elini tüm canlılara uzatıyoruz
Sosyal belediyecilik kapsamında sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Şefkat elini tüm canlılara uzatmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk kış aylarında sokak hayvanları yemek bulmakta oldukça zorlanıyor. Belediye olarak belirlediğimiz noktalarda besleme yaparak, aç kalmalarını engelliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz