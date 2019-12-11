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“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek

Yılsonu yaklaşırken Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ile birlikte şirketlerin e-Dönüşüm alanında verimliliklerini arttıracakları yeni bir dönem başlıyor. Digital Planet Genel Müdürü Evren Demirbaşoğlu “e-Arşiv Fatura” uygulamasında yeni düzenlemeler çerçevesindeki süreçlere dikkat çekiyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yeni tebliğ ile “e-Arşiv Fatura” uygulamasında 1 Ocak 2020 tarihinde yeni düzenlemeler geliyor. 1 Ocak’tan itibaren firmalar vergi mükellefi olanlara yani diğer firmalara vergiler dahil 5 bin TL üzerinde kâğıt fatura kesemeyecek. Vergi mükellefi olmayanlara yani son kullanıcılara da vergiler dahil 30 bin TL ve üstü faturaları GİB portal üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu geliyor.

Yeni sene ile birlikte yeni e-Arşiv Fatura Dönemi

Yıllık 1 milyar e-Arşiv Fatura yönetimi ile Türkiye’nin en yüksek işlem hacmine sahip özel entegratör şirketi Digital Planet Genel Müdürü Evren Demirbaşoğlu; “Bu yeni tebliğ ile birlikte e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar da 1 Ocak 2020’den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesemeyecekler. Fatura üst limitleri vatandaşa kesilen faturalar için 30.000 TL, vergi mükelleflerine kesilen faturalar için 5.000 TL olarak uygulanacak. Bu limitler günlük olarak uygulanacak ve aynı şahıs veya firmaya parçalı fatura da kesilemeyecek” dedi.

Tebliğ gerekliliklerine uymayanlar için cezai yaptırım

“e-Arşiv Fatura” uygulamasında yeni düzenlemeler çerçevesinde süreçlere dikkat çeken Digital Planet Genel Müdürü Evren Demirbaşoğlu, şirketlere cezai yaptırımlar konusunda da uyarıda bulunuyor. Yeni düzenleme kapsamında tebliğ gerekliliklerine uymayanlara uygulanacak cezai yaptırımlardan bahseden Demirbaşoğlu; “ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zorunluluk getirilen belgeler düzenlenmediği, kullanılmadığı, bulundurulmadığı takdirde cezai uygulamalar var. Düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlar olan, gerçeğe aykırı olarak düzenlen veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenen fatura tespit edildiğinde her bir belge için 240 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, her bir belge türüne göre kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin TL, bir takvim yılı içinde ise 120 bin TL’yi geçemeyecek. Ayrıca tüm bu belgelerin getirilen kanunun 227. maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde de yine cezai yaptırımları bulunuyor. Ayrıca, cezai yaptırımlar konusunda serbest muhasebeci mali müşavirleri de ilgilendiren çok önemli bir konu var. Faturanın yanlış tutar ile kesilmesi durumunda, IP ve MAC adresi ile yapılan incelemede tespit edilen, işlemin gerçekleştirildiği bilgisayar sahibine ait cezai yaptırımlar söz konusu olabilecek. Bu nedenle yanlış tutarlı bir fatura kesilmesi durumunda sadece firmanın cezai yaptırımı olmuyor, tespit edilmesi durumunda işlemi yapan SMMM’ler de ceza alabiliyor” dedi.

7/24 hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli

e-Dönüşüm ile şirketlerin verimliliklerini artıracak çözümler sunduklarını vurgulayan Digital Planet Genel Müdürü Evren Demirbaşoğlu; “Digital Planet olarak 12 binin üzerinde müşteri ve %99 müşteri memnuniyeti ile 6 milyara ulaşan Türkiye’nin en gelişmiş fatura saklama kapasitesine sahibiz. 140’ın üzerinde çalışan sayımız, 20 yıllık sektör tecrübemiz, teknoloji ihracatı, 7/24 müşteri desteği ve Türkiye’de kesilen faturaların %70’ine sahip bir kurum olarak Türkiye’nin lider teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Maliyet ve zaman tasarrufu gibi pek çok konuda avantaj sağlayan e-Dönüşüm uygulamalarının kullanımı konusunda; büyük, orta ve küçük ölçekli tüm firmalar için teşvik ve bilinç oluşturma hedefiyle özellikle KOBİ’ler ve start-up’lar gibi verimlilik ihtiyacı duyan firmalara özel entegratörlük hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de gerçekleşen aylık e-Fatura hacminin yaklaşık %30’unu, e-Arşiv Fatura hacminin ise %70’ini Digital Planet olarak biz yönetiyoruz. e-Dönüşüm’ün çevreye katkısı da çok önemli… 50 bin adet sayfa için 1 ağaç kesiliyor. Bu kapsamda e-Dönüşüm ürünlerini şirketlere sağladığı avantajların yanı sıra, çevreye büyük katkı sağlayan uygulamalar bütünü olarak da görebiliriz.” dedi.
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