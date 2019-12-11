Başkan Altınok, İmadeddin Nesimi bizim ortak değerimizdir

Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde düzenlenen, "Mende Sığar İki Cahan" konulu konferansa ve ardından sergilenen tiyatro oyununa Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, Azerbeycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Saadet Gandilova, Prof. Dr. Ahmet Taşgın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN ALTINOK’TAN TİYATRO OYUNCULARINA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Programda önce Prof. Dr. Ahmet Taşgın Nesimi’ye ait felsefi ve insani düşüncelere ilişkin bir dizi bilgilendirmede bulundu. Daha sonra Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından “Nesimi” isimli tiyatro oyununu sergilendi.

Davetlilerin ilgiyle izlediği tiyatro oyununun ardından bir konuşma yapan Başkan Altınok, “Azerbaycanlı gençlerimiz Nesimi’nin hayatını profesyonelce anlattılar. Gençlerimiz tiyatrocu ya da konservatuvar öğrencisi olmadıkları halde gayet başarılı bir oyun ortaya koydular. Çünkü bu gençlerimizde yürek, gönül ve sevgi var” dedi.

“EL ELE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Azerbaycan’la Türkiye’nin gelişen kardeşlik ve dostluk ilişkisine de değinen Başkan Altınok şunları söyledi:

“İlham Aliyev'in de dediği gibi iki devlet bir milletiz. Karabağ eninde sonunda Azerbaycan'ın olacaktır. Hazar Denizi kıyısında gördük ki turan ülküsü gerçekleşmiş, bundan büyük memnuniyet duydum. Bizler ortak değerlerimizi geliştirerek her alanda el ele yürümeye devam edeceğiz. Buradan can Azerbaycan’a gönüller ve yürekler dolusu selamlar olsun. Programa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Büyükelçi Hazar İbrahim de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesinde Keçiören’in önemli rolü olduğunu vurgulayarak Başkan Altınok’a teşekkür etti. Anma programı çiçek ve plaket takdimlerinin ardından sona erdi.​