THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı yarın ve 13 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova ile ALBA Berlin karşılaşacak. Bu hafta Türk derbisi de yaşanacak. Fenerbahçe Beko sahasında lider Anadolu Efes ile mücadele edecek. 13. hafta cuma günü oynanacak FC Barcelona - Panathinaikos müsabakası ile sona erecek.
- THY Euroleague’de haftanın programı ise şöyle:
- Yarın
- 20.00 Khimki Moskova - ALBA Berlin
- 20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
- 21.00 Kızılyıldız - Baskonia Vitoria-Gasteiz
- 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - CSKA Moskova
- 23.00 Real Madrid - Olympiakos
- 13 Aralık Cuma
- 21.00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket
- 22.30 Bayern Münih - Zenit Saint Petersburg
- 22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - AX Armani Exchange Milan
- 23.00 FC Barcelona - Panathinaikos
- (İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz