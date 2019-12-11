Sincan'da hanımlar dart ile stres atıyor

HANIMLAR KONAĞINDA “DART KURSU” BAŞLADI

Sincan Belediyesi Hanımlar Konağı’nda Milli sporcular tarafından dart kursu verilmeye başlandı.

Sincanlı hanımlar hem spor yapıyor hem stres atıyor. Sincan Belediyesi Hanımlar Konağı kadınlara yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Konaklarda Milli sporcular tarafından dart kursu verilmeye başlandı. İlk olarak Nene Hatun Hanımlar Konağında hanımlar dart sporu ile tanıştı.

HANIMLAR DARTTAKİ HÜNERLERİ SERGİLEDİ

Eğitmenler öncelikle hanımlara dart malzemelerini tanıttı, ardından dart sporunun kurallarını anlattı. Eğitimin ardından hanımlar, dart oynamanın tadını çıkardı.

Kurslar sonunda Konaklar arasında dart turnuvası düzenlenecek. Başarılı olanlar sürpriz hediyeler kazanacak.