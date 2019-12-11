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Sincanlı öğrencilerden anlamlı hediye

Sıfır atık seferberliği konusunda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Sincan Belediyesi, özellikle öğrencilerin bilinçlenmesine büyük önem veriyor.

Tuğçe Cantürk
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KAZANDIKLARI BİSİKLETİ ARKADAŞLARINA HEDİYE ETTİLER

Kıraathane müdavimi gençler, bu kez Sıfır Atık Eğitim Merkezine gitti. Ziyaret sırasında düzenlenen yarışmada kazandıkları ödülü ihtiyaç sahibi arkadaşlarına hediye eden öğrencilerin bu örnek davranışı herkesi duygulandırdı.

Halkın bilinçlenmesi için örnek çalışmalara imza atan ve yediden yetmişe tüm Sincanlıları kucaklayan Sincan Belediyesi, kıraathane buluşmalarıyla gençlere ulaşmaya devam ediyor. Öğrenciler izcilik eğitimi alıyor, doğayla baş başa kalma fırsatı yakalıyor. Birbirinden değerli isimleri yakından tanıma ve onlarla sohbet etme imkanı buluyor.

Sıfır Atık konusunda yapılan çalışmaları yakından görmek isteyen kıraathane müdavimi gençler, Sincan Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezini ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yerinde gören öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı. Atıkların nasıl dönüşüme uğradığını öğrenen öğrenciler, kompost makinası ile organik gübre elde etti.

Ziyaret sırasında anlamlı bir de olay yaşandı. Gençler, yapılan bilgi yarışmasında kazandıkları bisikleti okullarında bulunan ihtiyaç sahibi arkadaşlarına hediye etti. Bu örnek davranışlarıyla herkesin takdirini toplayan öğrenciler, organizasyonu hazırlayan Sincan Belediyesine de teşekkür etti. 
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Bugün 11:06 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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