Cinsiyet eşitsizliği endeksinde 66'ncı sıradayız

Aynı raporun Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine bakıldığında da Türkiyenin geçen yıl 0305lik değerle 162 ülkeden 66ncı sıraya yerleştiği kaydedildi.

Medya takibinin öncü kurumu AJANS PRESS cinsiyet eşitsizliği ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. AJANS PRESS ve PRNETIN dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl cinsiyet eşitsizliği ile alakalı basına 940 haber yansıdığı tespit edildi. 2019 yılı verilerine bakıldığında ise 928 basın haber ile konuşulduğu görülürken cinsiyet eşitsizliğine karşı yapılan konferans ve söyleşilerin ön planda olduğu görüldü.

AJANS PRESSIN BIRLEŞMIŞ MILLETLER KALKINMA PROGRAMI UNDP verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye insani Gelişme Endeks değerinde 0806 alarak 189 ülke ülkeden 59uncu sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle Türkiyenin ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldığı belirlendi. Aynı raporun Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine bakıldığında da Türkiyenin geçen yıl 0305lik değerle 162 ülkeden 66ıncı sıraya yerleştiği kaydedildi. Bu kırılım üreme sağlığı kadının güçlendirilmesi ve ekonomik faaliyetler alanlarında cinsiyete dayalı eşitsizliklere ilişkin bulgular baz alınarak hazırlandı.