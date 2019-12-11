Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:43 TSİ- Gündem G: Bugün 14:45 TSİ

Kalkınma Yatırım Bankası’na 200 milyon dolarlık kredi

Kalkınma Yatırım Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ile kullanılmak üzere 15 yıl vadeli, 200 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalandı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Kalkınma Yatırım Bankası söz konusu krediyi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında değerlendirecek.

Kalkınma Yatırım Bankası’nın sürdürülebilir kalkınmaya desteği yeni bir kredi anlaşması ile devam ediyor. Banka, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ile Asya Altyapı Yatırım Bankası ile üç yılı geri ödemesiz toplam 15 yıl vadeli, 200 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı.Bu krediden, Türkiye Çevre Mevzuatı ile uyumlu olarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji temasında projeler geliştiren yatırımcılar yararlanabilecek.

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop “Kalkınma Yatırım Bankası olarak, kuruluşumuzdan bu yana başta sanayi ve turizm olmak üzere; enerji, eğitim, sağlık sektörlerinden birçok farklı projeye kredi desteği verdik. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin takipçisi rolümüz ve karbon salınımını azaltmayı öngören Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin Kurucu İmzacısı kimliğimizle Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük edecek yenilenebilir enerji projelerini önemsiyoruz. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan sağladığımız uzun vadeli bu finansmanla sürdürülebilirliği ön planda tutan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katma misyonuyla, ülkemizin geleceğine ve büyümesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın Yatırım Operasyonlarından sorumlu Genel Direktör Yee Ean Pang ise “Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın enerji stratejisi ve sürdürülebilir altyapı gelişimine olan taahhüdü ile tam örtüşen bu kredi, Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi kapasitesini ve mevcut tesislerde enerji verimliliğini arttırmaya destek olacaktır” dedi.
# ŞİRKETLERDEN İLE İLİŞKİLİ:
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek mask
“e-Arşiv Fatura” uygulamasının kapsamı 2020 Ocak itibariyle genişleyecek
Sompo Sigorta ilk 100 Vergi Rekortmeni Arasında mask
Sompo Sigorta ilk 100 Vergi Rekortmeni Arasında
İstanbul Havalimanı’nda ‘Süper Cuma’nın alışveriş lideri Türkler oldu mask
İstanbul Havalimanı’nda ‘Süper Cuma’nın alışveriş lideri Türkler oldu
Renault MAİS Contact Center World Dünya Finallerinde 4 ödül aldı mask
Renault MAİS Contact Center World Dünya Finallerinde 4 ödül aldı
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti mask
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bakan Pekcan’ı ziyaret etti
Hedef, daha çok Ostim’linin KOSGEB’ten yararlanması mask
Hedef, daha çok Ostim’linin KOSGEB’ten yararlanması
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi mask
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi
Çimento sektörü ihracat gelirinde %46'lık artış mask
Çimento sektörü ihracat gelirinde %46'lık artış
En başarılı müşteri deneyimi ödülü Tadında Anadolu’ya mask
En başarılı müşteri deneyimi ödülü Tadında Anadolu’ya
ANKESOB'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı mask
ANKESOB'da Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bugün 14:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kalkınma Yatırım Bankası’na 200 milyon dolarlık kredi mask
Kalkınma Yatırım Bankası’na 200 milyon dolarlık kredi
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
2 Çocuk Annesi Kadın'ın Akıllara Zarar Ölümü: Büyük Şüphe! mask
2 Çocuk Annesi Kadın'ın Akıllara Zarar Ölümü: Büyük Şüphe!
Sompo Sigorta ilk 100 Vergi Rekortmeni Arasında mask
Sompo Sigorta ilk 100 Vergi Rekortmeni Arasında
İstanbul Havalimanı’nda ‘Süper Cuma’nın alışveriş lideri Türkler oldu mask
İstanbul Havalimanı’nda ‘Süper Cuma’nın alışveriş lideri Türkler oldu
2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar? mask
2020 Malulen Emeklilik Maaşı ne kadar?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı mask
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun! mask
Canan Karatay'dan Uyarı: Tavuk Dönerden Uzak Durun!
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı mask
Kadın Şehidimizin Cenazesine Binlerce Kişi Katıldı: Duygu Dolu Anlar Yaşandı
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019 mask
On Numara çekildi - İşte Numaralar 09.12.2019
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı! mask
Darp Edildi, Korkunç Şekilde Bıçaklandı... 9 Saat Sonra Gözlerini Açtı!
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın mask
VERİMDER uyarıyor! Doğalgaz faturası cebinizi yakmasın

GALERİ

Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA mask
Soylu: "Kadına yönelik şiddeti hep beraber el ele vererek çözebiliriz" - ANKARA
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu mask
Telefon’un patlayan bataryası korku ve paniğe neden oldu
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı mask
Mersin’e Çin’den getirilen kuzu ciğeri polis ekiplerince yakalandı
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler mask
Kırmızı koda rağmen dev dalgalara aldırış etmeden eğlendiler
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü mask
Elektrik akımına kapıldı dakikalarca yanarak öldü
Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı mask
Şehit Esma Çevik’in anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüler yürekleri dağladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL