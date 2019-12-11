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Çankaya'nın eşitlik planı hazır

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla mor bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi, 2019-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı.

Tuğçe Cantürk
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı bütün boyutlarıyla hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, “Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla mor bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamında 2019-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı.

Çok sayıda sivil toplum örgütünün tavsiye ve katkılarıyla hazırlanan Eylem Planı, Eğitim, istihdam, katılım, kentsel hizmetler- çevre, sağlık ve şiddet başlıklarından oluşuyor.

Plan çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla kadınların; yaygın eğitime katılımını arttırmak, istihdama ve yerel karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlamak, kentsel hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanması, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırmanın yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesi de planın hedefleri arasında yer alıyor.

“EŞİTLİKÇİ BİR TOPLUM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı bütün boyutlarıyla hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Taşdelen, belediye bünyesinde bulunan Kadın Danışma Merkezi’nin yanı sıra Kadın Sığınmaevi’nin de kapasitesini arttıracaklarını belirtti. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla mor bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi CEMR tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamında 2019-2023 Yerel Eşitlik Eylem Planını açıkladı.

Çok sayıda sivil toplum örgütünün tavsiye ve katkılarıyla hazırlanan Eylem Planı Eğitim istihdam katılım kentsel hizmetler- çevre sağlık ve şiddet başlıklarından oluşuyor.

Plan çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalarla kadınların yaygın eğitime katılımını arttırmak istihdama ve yerel karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlamak kentsel hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanması sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırmanın yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesi de planın hedefleri arasında yer alıyor.

EŞİTLİKÇİ BİR TOPLUM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yerel Eşitlik Eylem Planını bütün boyutlarıyla hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Taşdelen belediye bünyesinde bulunan Kadın Danışma Merkezinin yanı sıra Kadın Sığınmaevinin de kapasitesini arttıracaklarını belirtti.
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Bugün 14:48 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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